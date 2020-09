Parada puertorriqueña será dedicada al pueblo de Cidra

La organización Desfile Nacional Puertorriqueño (National Puerto Rican Day Parade, Inc.) reiteró este domingo que dedican su próxima parada a Cidra, conocido como el pueblo de “La eterna primavera”.

El evento cultural hispano más grande de Estados Unidos no se pudo celebrar en forma presencial este año por causa de la pandemia del COVID 19 que afecta a la ciudad de Nueva York y al mundo entero, se informó en una declaración escrita.

Sin embargo, el equipo de trabajo del Desfile Nacional Puertorriqueño se mantiene coordinando todos los detalles para celebrar el mismo tan pronto los organismos sanitarios y el gobierno de Nueva York autoricen este evento, que reúne a cerca de dos millones de personas el segundo domingo de junio en la Quinta Avenida de esta ciudad.

“Los directivos del Desfile Nacional Puertorriqueño no tienen ni han tenido bajo su consideración oficial, solicitud alguna por escrito, tampoco se ha considerado reconocer a otro pueblo o ciudad que no sea Cidra”, indicó la National Puerto Rican Day Parade, Inc.

Esa información aclara expresiones de la senadora y candidata a la alcaldía de la capital por el Partido Popular Democrático, Rossana López León, quien indicó el sábado que la próxima celebración de la Parada Puertorriqueña en Nueva York se le dedicaría a San Juan, en conmemoración de los 500 años de su fundación.

“Sabemos que permea un entusiasmo para los preparativos que envuelve a toda la comunidad ‘cidreña’ que viajará a Nueva York para participar de nuestra parada tan pronto recibamos la autorización de la Ciudad de Nueva York”, concluyó la entidad que organiza el desfile.