Caso Rosimar: CIC investiga "si Jolenis abandonó el país o no"

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Bayamón aún esperan por dar con el paradero de la expareja de la joven Rosimar Rodríguez Gómez, Jolenis Soto, quién "en estos momentos no podemos decir que está cooperando con las autoridades".

Luego de que ayer apareciera un cuerpo sin vida en estado avanzado de descomposición en la carretera #165 de Dorado que se presume que pueda ser el de Rosimar, hoy el capitán Ricardo Haddock le informó a Metro y El Calce que el otrora interés sentimental de la joven no ha respondido a llamadas y requerimientos de entrevistas de parte de la Policía.

De igual forma, confirmó la información que circula desde ayer, en la que un video revela al confiscación de un carro auto Suzuki SX4 blanco en el que presuntamente fue secuestrada Rosimar. Haddock, sin embargo, dijo que no han habido arrestos.

"Hasta el momento no podemos determinar si Jolenis está cooperando o no. Todavía no se ha podido hablar con ella", explicó Haddock, al ser abordado sobre si Soto había respondido a la solicitud de una segunda comparecencia para testificar, gestión que llevan intentando hacer desde hace una semana, cuando ésta ofreció una cándida entrevista en la página de Facebook del investigador privado Milton Rodríguez.

"Ahora mismo está bajo investigación si abandonó el país o no. Eso lo estamos investigando, porque no la localizamos", articuló Haddock en conversación telefónica con este diario digital.

Encuentran Suzuki SX-4 blanco

Haddock confirmó que un auto Suzuki SX4 blanco en el que presuntamente fue secuestrada Rodríguez Gómez fue confiscado por las autoridades durante los pasados días en Caimito. Un video recorre el internet indicando que ese auto tiene que ver con el supuesto secuestro y también con el hallazgo de un cadáver en Dorado, que se presume es el de la joven raptada. Haddock, sin embargo, indicó que, contrario a los rumores, no se han realizado arrestos.

"Tanto el cuerpo que se halló en Dorado como el vehículo que se ocupó en Caimito fueron producto de confidencias, pues nuestros agentes siempre tienen el oído en la calle", subrayó.

"Se está trabajando todo lo relacionado al carro. Estamos investigando porque este auto pasó de mano en mano, se han entrevistado varias personas, pero no han habido arrestos. El carro está registrado a nombre de un caballero", articuló.

"Los tenis son parecidos a los de Rosimar"

Por otro lado, el capitán Haddock reiteró que la indumentaria del cuerpo encontrado a eso de las 2:32 de la tarde del domingo, en la carretera 165 kilómetro 20.1, en Dorado, parea las descripciones de la que se le adjudica llevar puesta Rosimar cuando fue secuestrada.

El cuerpo en cuestión, en estado avanzado de descomposición, fue encontrado por oficiales del cuartel de Dorado, luego de que el CIC de Bayamón recibiera confidencias al respecto. A pesar de que no se podrá conocer a ciencia cierta hasta luego de que el cadáver sea examinado por el Instituto de Ciencias Forenses, confidencias y más información de la investigación en curso apuntan a que es el de la joven desaparecida.

"La vestimenta que tenía coincide con la que llevaba el día de la desaparición. y lo más que nos hace pensar que pudiese ser ella son los tenis, unos Nike rojos y blanco, que es el calzado que supuestamente llevaba ese día", apostilló Haddock.

"Hemos orientado a la familia para los pasos que deben seguir con Ciencias Forenses, para determinar si, en efecto, es ella", destacó el capitán Haddock.

Rosimar Rodríguez Gómez, de 20 años de edad, desapareció el jueves 17 de septiembre, a las 9:22 p. m. en Toa Baja.