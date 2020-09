Candidatos dejan más preguntas que respuestas tras el debate #Convénceme

Las respuestas y los temas que abordaron anoche los seis candidatos a la gobernación en el debate #Convénceme, dirigido principalmente a la juventud del país, dejaron mucho que desear, coincidieron las tres integrantes de un panel conformado por Metro para analizar el foro.

“No me pareció que durante el debate nos tuvieran en mente a los y las jóvenes, sino a otro público-objetivo. Más allá de lo que se dijo, hace falta hablar de lo que no se dijo o no se profundizó en temas más apremiantes”, opinó Natalie Caraballo, directora ejecutiva de Proyecto 85, organización que tiene como misión la incorporación de mujeres al campo de la política electoral.

“La premisa del debate era, precisamente, ‘convénceme’. Un espacio para que nos hablaran a nosotras y nosotros. Me parece que la discusión no propició y los candidatos no aprovecharon la oportunidad para distanciarse y plantear qué los hace diferentes. No escuchamos temas importantísimos como la violencia de género”, dijo, por su parte, la periodista María de los Milagros Colón, al aludir a la racha de desapariciones de mujeres jóvenes que se ha observado en el país en el pasado mes.

Caraballo y Carolina Mejías, directora de alcance comunitario de la organización Mentes Puertorriqueñas en Acción, mencionaron la falta de propuestas concretas sobre temas urgentes, como la pandemia del Covid-19 y el discrimen que, a nivel social, prevalece contra integrantes de la comunidad LGBTTIQ.

Vea el análisis completo:

“Es el segundo debate donde el tema del Covid no se toca o se trata a manera de referencia. Es inconcebible porque en enero, cuando el gobernante asuma liderato, es el que primer tema que tendrá que atender. Minimizarlo a un aspecto de referencia o que sean los mismos candidatos o candidatas quienes tengan que traer el tema en su discurso deja mucho que decir. Es un tema que queremos saber las propuestas de los seis” aspirantes, puntualizó Caraballo.

“Me pareció que Charlie (Delgado, candidato del Partido Popular Democrático) quería entrarle al tema. Pensé que César Vázquez (del Proyecto Dignidad) iba a traer el tema, pero no lo vi. El formato fue un poco retante para cada uno de ellos”, agregó Mejías.

Colón, en tanto, lamentó la poca atención que se le brindó al tema del cambio climático, un asunto que considera “genuinamente” le preocupa a los segmentos más jóvenes de la población. Asimismo, le llamó la atención la respuesta que brindó Pedro Pierluisi, candidato del gubernamental Partido Nuevo Progresista, a la pregunta de si apoyaría la restitución de la fórmula de financiamiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR) o algún mecanismo que le garantizara una asignación mínima de $800 millones anuales.

“Dijo que no está de acuerdo en cortarle más, no le vamos a apretar más la soga pero te la vamos a dejar en el cuello… Nadie va a decir que hay que cortarle más dinero a la UPR, pero a la UPR ya se le ha cortado dinero. La pregunta es si tienes la perspectiva de devolverle dinero”, subrayó Colón, una expresidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la UPR.

Ignorancia de los asuntos de género

Tal como en el debate televisado anterior, el asunto de género protagonizó varios de los momentos más memorables de la velada. Sin embargo, fue más bien producto de la falta de educación de algunos candidatos sobre las problemáticas que abarcan la identidad y relaciones de género que por la brillantez de sus propuestas para atenderlas.

Delgado, por ejemplo, aseguró a una pregunta directa que se opone a la implementación de currículos con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza. Minutos después, en su turno de cierre, se retractó y planteó que sí buscaría implementar este tipo de currículo, fundamentado en “valores” como el “respeto”.

Anteriormente, la moderadora del debate, Yizette Cifredo, corrigió a Vázquez, al recordarle que el término correcto es “orientación sexual”, en lugar de las “preferencias sexuales” a las que había hecho referencia el candidato del Proyecto Dignidad.

Pierluisi, por su parte, expresó que “tú quisiste pasar por eso”, al referirse a las experiencias de vida de un joven transgénero que formuló una de las preguntas que se presentaron en el foro.

“No tiene por qué ser un tema controvertible. Los mismos candidatos dicen que no quieren entrar en eso, pero hay muchísimos temas en que vamos a estar de acuerdo y en desacuerdo y por eso mismo es que hay que llevar el tema a discusión”, sostuvo Caraballo, al opinar que el lenguaje utilizado por muchos candidatos evidencia “que estamos partiendo desde unas perspectivas erróneas desde la forma de comunicar, de prejuicios, estigmas y estereotipos que tenemos que romper”.

La candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, “habló de que establecería una zona roja (de prostitución regulada), pero qué pasa con el asunto de que nos están matando, de que nos encuentran muertas en las cunetas. Es algo que me toca en lo personal, me irrita, me frustra el hecho de que ni siquiera se mencione. Cuántas más hacen falta”, cuestionó Colón.

La periodista reconoció que Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), abordó la violencia de género en su turno de cierre.

“Tengo que agradecer, y está mal que lo tenga que agradecer, lo que hizo Dalmau al tomar un turno para hablar de eso”, añadió Colón.

Aunque las tres panelistas opinaron que, en términos generales, el candidato del PIP lució bien en el debate, coincidieron en que “perdió una oportunidad” al señalar que no consideraría a ninguno de sus cinco rivales para formar parte de su equipo de gobierno, al tiempo que otros, como Delgado, Lúgaro y Pierluisi, lo mencionaron a él en sus respuestas.

De los seis candidatos, únicamente el independiente Eliezer Molina pudo presentar elementos concretos de su plan de gobierno, a juicio de Caraballo.

“Con sus aciertos y desaciertos, trajo el tema de lo que para él debe ser el desarrollo económico. Lo expuso y lo presentó. Más allá de eso (no se vieron propuestas concretas)”, analizó la cofundadora de Proyecto 85.