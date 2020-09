Donald Trump: "Solicitaré una prueba de dopaje a Biden antes o después del debate"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy, domingo, que solicitará a su contrincante en estas elecciones, Joe Biden, demócrata, que se realice una prueba de dopaje antes o después del debate pautado para el martes.

"Estaré exigiendo fuertemente una prueba de dopaje al soñoliento Joe Biden ante o después del debate del debate de este martes", escribió Trump en un tuit.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020