Confusión por "discoteca detrás de máquina de refrescos" en el Viejo San Juan

Información sobre una supuesta "discoteca clandestina" en la calle San Sebastián rompe las redes sociales desde esta mañana, luego de que un portal especializado en temas policiacos publicara un video en el que supuestamente gente entra y sale a una discoteca clandestina a través de una puerta que tiene como fronte una máquina de refrescos.

Según un reporte, la policía supuestamente llegó al lugar mientras investigaban la desaparición de un menor reportado por sus familiares. Según se alega, "el celular del menor lo ubicaba en la calle Imperial, esquina Virtud, del Viejo San Juan". Allí, la Policía entró a un negocio, que estaba cerrado, y, supuestamente narra el artículo, encontraron una puerta secreta en una máquina de refrescos.

Sin embargo, el director de prensa del Negociado de la Policía de Puerto rico (NPPR), Axel Valencia, le indicó a Metro y El Calce que "esa información es muy confusa".

"Supimos de esto y nos han llamado varios medios, pero no aparece nada acá. Estamos buscando en el sistema de querella, pero no aparece nada de eso. Estamos llamando a las partes que pudieran coger la querella o tener información, a ver si al menos el CIC (Cuerpo de Investigaciones Criminales) de San Juan nos da luz o los municipales o algo. Pero al momento no hemos conseguido nada", resaltando que la info apareció "en Tu Noticia PR, una página que administra un exsargento de la Municipal de San Juan".

"Yo no he hablado con (el comisionado del NPPR, Henry) Escalera todavía, segumos investigando a ver si hay la certeza de algo así, porque hasta ahora no hay nada", articuló el veterano comunicador.

Pendiente a Metro y El Calce para más de esta noticia en desarrollo.