Pierluisi abriría escuelas en medio de cifras récord de contagios de Covid-19

A pesar de que en Puerto Rico se han establecido cifras récord de contagios de Covid-19 en los pasados días, el candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, planteó durante el debate #Convénceme que el Departamento de Educación debe comenzar la reapertura de planteles escolares.

“A base de la información y data científica que tenemos, que no es la que yo hubiese querido tener y poder, revisar, los hospitales no están comprometidos, no hay justificación ahora mismo para un cierre total. Al revés, lo que hay que empezar a hacer es reabrir gradual y parcialmente nuestros planteles escolares”, sostuvo Pierluisi al preguntársele si, de acceder a la gobernación, consideraría un cierre total de la economía como medida preventiva ante la pandemia del coronavirus.

Por otro lado, Pierluisi rechazó que buscaría garantizar en este momento un presupuesto de al menos $800 millones anuales de la Universidad de Puerto Rico. El líder novoprogresista sí señaló que no favorece mayores recortes a la institución, cuyas asignaciones gubernamentales sobre sobre $300 millones anuales menor a lo que recibía hace cuatro años.

“Yo favorezco que hayan cero recortes. Todo el gobierno sufrió recortes y tenemos que dejarla respirar. A futuro, dependiendo de realidad fiscal del gobierno podríamos restablecer alguna de esas fórmulas, pero no voy a prometer lo que no pueda cumplir”, subrayó Pierluisi.