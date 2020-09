Más de 100 mil afiliados del PNP solicitan votar por adelantado

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez Álvarez y el coordinador electoral Edwin Mundo Ríos anunciaron este domingo que sobre 100 mil electores afiliados a esa colectividad solicitaron voto adelantado.

“Debido a la pandemia por el Covid-19 se ampliaron las categorías para que más electores pudieran solicitar el voto adelantado. El presidente del PNP, Pedro Pierluisi, nos instruyó a realizar toda la movilización necesaria para orientar e instar a electores que ante el panorama de una pandemia no iban a acudir a votar, a que podían hacerlo en la seguridad de su casa, por correo o en el voto adelantado en el precinto con menor cantidad de personas. Con gran satisfacción podemos decir que el esfuerzo del PNP ha sido exitoso y que 111,625 podrán ejercer su derecho al voto”, expresó Sánchez Álvarez en declaraciones escritas.

El comisionado electoral sostuvo que, “ya el PNP cuenta con la estructura necesaria para preparar los maletines de esos votos adelantados, y dar el seguimiento correspondiente para ayudar a los electores a que culminen su proceso. Tenemos todos los funcionarios que van a trabajar en los 713 colegios de voto presencial el 31 de octubre, así como todos los funcionarios para el voto a domicilio, los que van a trabajar en las cárceles el 1 de noviembre y en los hospitales el 2 de noviembre. Además, contamos con el 100 por ciento de los coordinadores y subcoordinadores de las 1,365 unidades”.

Te podría interesar:

Salud pide querellas formales ante denuncias de falta de protección al atender pacientes El titular de la agencia, Lorenzo González Feliciano, aseguró que hay mecanismos para atender estas situaciones

Por su parte, el coordinador electoral de la campaña de Pierluisi, Edwin Mundo, expresó que el PNP ha tenido mayor movilización para buscar los votos de camino a las elecciones del 3 de noviembre. “De las 175,532 solicitudes radicadas y grabadas hasta el momento en la Comisión Estatal de Elecciones, 111,625 son de electores afiliados al PNP. Esto lo que significa es la sólida estructura que tiene Pedro Pierluisi y el PNP, que ha permitido que arranquemos en ventaja con este voto”.

“El Partido Popular ha demostrado que no tiene los funcionarios, no tiene movilización y no tiene estructura electoral, mientras que el PNP ya cuenta con el total de sus funcionarios para el voto adelantado y el 80 por ciento para los 4,524 colegios regulares en las elecciones generales”, señaló Mundo Ríos.

Sánchez Álvarez concluyó diciendo que, “queremos garantizar el éxito de este voto adelantado y de las elecciones generales, por eso ha sido bien importante la organización y el trabajo en equipo. En el PNP estamos listos”.