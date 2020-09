Lista la maquinaria electoral del PNP para el 3 de noviembre

El componente electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) aseguró esta tarde que ya ha reclutado casi la totalidad de los funcionarios que necesitará el día de las elecciones generales, así como en los procesos de votación adelantada que se llevarán a cabo previo al 3 de noviembre.

El día de las elecciones generales, el PNP calculó que necesitará 19,022 funcionarios para trabajar en las 1,365 unidades y 4,524 colegios que se habilitarán. El comisionado electoral de la Palma, Héctor Joaquín Sánchez, sostuvo que ya cuentan con los 2,720 funcionarios de unidad, al tiempo que se ha reclutado al 80% de los 16,302 funcionarios de colegio.

Para los procesos de voto adelantado, Sánchez subrayó que ya se reclutó a los 7,496 voluntarios que trabajarán con los sufragios a domicilio, así como los 2,139 que estarán en los 713 colegios de voto por adelantado en precinto. En cuanto al voto de los confinados, el PNP cuenta con 219 funcionarios que se distribuirán en 89 colegios que abrirán en las cárceles del país.

En una conferencia junto al coordinador electoral del PNP, Edwin Mundo, y la comisionada electoral alterna, Vanessa Santo Domingo, Sánchez alegó que la colectividad asistió a 111,625 de los 175,532 electores cuya solicitud de alguna modalidad de voto adelantado fue tramitada en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

De las 6,423 solicitudes de voto ausente, el PNP habría asistido en 3,642 de ellas, indicó el comisionado electoral.

Santo Domingo, por su parte, señaló que, de l6 reglamentos y manuales que se necesitan para las elecciones generales, la CEE ya aprobó 14.

La abogada precisó que esta semana se debe aprobar el manual de procedimiento de las elecciones generales y escrutinio. Otro manual que resta por aprobar es el de voto adelantado por correo.

Tras la aprobación del Código Electoral en junio, esta elección es la primera que implementará la modalidad de voto adelantado por correo. Anteriormente, los únicos votos que la CEE recibía por correo eran los de electores ausentes.

Luego de que el pasado viernes la CEE recibiera sobre 1.8 millones de papeletas, los primeros votos por correo se podrían estar enviando a los electores esta semana, precisó Santo Domingo. Por reglamento, la totalidad de esas papeletas debe enviarse en o antes del 4 de octubre.

Mundo, en tanto, planteó que el 30% de los funcionarios electorales que el PNP ha logrado reclutar de cara a este proceso son jóvenes de entre 18 y 25 años. De esa forma, intentó contrarrestar el argumento de que ese segmento poblacional se inclinará por favorecer con su voto a colectividades como el Movimiento Victoria Ciudadana o el Partido Independentista Puertorriqueño.

Aunque no contaba con datos sobre a la mano, Sánchez advirtió que los demás partidos deben intensificar su trabajo de reclutamiento de funcionarios para evitar “paralizar” los trabajos de la CEE, como los de organizar los sobres de votos que se enviarán por correo.

“Sabemos que los compañeros comisionados nos indicaron que tenían un poco de reto para llevar personal al coliseo (Roberto Clemente) a preparar los sobres (de voto adelantado y ausente). Les compartimos ideas de cómo reclutar porque si no reclutan una de las estrategias es que el PNP pondría las 200 personas que hacen falta allí en el coliseo para ensobrar y preparar los maletines. Ciertamente no podemos paralizar los trabajos de la Comisión porque no exista un reclutamiento efectivo de parte de ellos”, sostuvo Sánchez, al añadir que cada partido debe poner 40 personas para esa función.

De acuerdo con Sánchez, “el miércoles o jueves” debe comenzar el ensamblaje de los maletines electorales para los primeros 30 precintos donde se votará el 3 de noviembre. En total, Puerto Rico se divide en 110 precintos electorales.