Candidato PNP a la alcaldía de Dorado niega actividad con decenas de carros fuera una caravana

Pese a que las caravanas políticas han estado expresamente prohibidas por orden ejecutiva desde finales de agosto, decenas de autos se aglomeraron en las calles de Dorado en una actividad organizada por el candidato a alcalde de ese municipio por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Andrés Waldemar Volmar.

El exsecretario de Recreación y Deportes bajo la administración de Ricardo Rosselló sostuvo en entrevista con Metro que la actividad “no es una caravana, responde a un rally que se organizó de manera interna. El señor alcalde de Dorado (el popular Carlos López Rivera) ha estado haciendo rallies pequeños. Nosotros estamos trabajando con el equipo de operaciones de campo rallies por los diferentes barrios y sectores del municipio”.

Aunque este diario pudo observar cerca de medio centenar de autos que se habían alineado en la carretera PR-693 de Dorado, Volmar aseguró que solamente había entre 15 y 20 personas de su equipo de trabajo. El aspirante indicó que él no se encontraba presente en el grupo.

La Orden Ejecutiva 2020-066, vigente hasta el 2 de octubre, dispone en su sección 13 que “quedan desautorizadas todas las actividades multitudinarias, tanto en espacios abiertos como cerrados, incluyendo desfiles, caravana y actividades análogas que propendan al aglomeramiento de personas”.

“Una caravana es una convocatoria abierta donde todas las personas hacen parte de ella. Un rally es solo el equipo de trabajo del candidato”, fue la interpretación que Volmar brindó para argumentar que la actividad estaba en cumplimiento con las estipulaciones de la orden ejecutiva.

“El equipo de trabajo está claro que debe mantenerse en su vehículo, así que no hay forma de aglomerar personas. Esto es algo que se da de manera movida. No hay ningún tipo de concentración… Si se fija, en la página de Internet nosotros no lo propiciamos porque es un evento de manera interna y no (queremos) que se convierta en una caravana”, agregó el candidato novoprogresista.