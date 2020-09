Luego de ser suspendido por el bochornoso acto, dejó su cargo. Renuncia diputado captado en situación erótica con su pareja en medio de sesión virtual.

El diputado argentino del oficialista Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, presentó su renuncia después de que la cámara de su ordenador captara cómo besaba a su pareja en un seno durante una sesión de la Cámara de Diputados de la cual participaba de manera virtual desde su domicilio.

"Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie", destacó Ameri en la carta que dirigió al presidente de la cámara baja argentina, el también oficialista Sergio Massa, quien ayer decretó la suspensión del diputado por la norteña Salta.

En la misiva expresó sus "disculpas" por los hechos que se produjeron durante la intervención de otro diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, cuando la retransmisión en directo de la sesión estaba haciendo un plano general de las señales de todos los diputados desde sus casas y en el recuadro de Ameri apareció una mujer, que él después, en declaraciones a diversos medios, reconoció que era su pareja.

"Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió", agregó en la carta.

