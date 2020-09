Bajo advertencia de inundación varios municipios por fuertes lluvias

El fin de la semana continuó lluvioso en toda la isla, con fuertes tronadas y lluvias que llevaron a que el Sistema Nacional de Meteorología en San Juan (NWS) emitiera una advertencia de inundaciones repentinas para cuatro municipios de Puerto Rico.

Caguas, Gurabo, Juncos y San Lorenzo podrían esperar inundaciones urbanas debido a que los aguaceros continuarán toda la tarde.

No se especificó hasta que hora estará vigente la advertencia.

En aguas del Atlántico continúa una advertencia de resacas fuertes y otra para operadores de embarcaciones pequeñas por riesgo alto de corrientes marinas.

Tronadas afectan a esta hora el interior y sur de la isla, el NWS invitó a ejercer precaución.

Flood Advisory was issued for Caguas, Gurabo, Juncos and San Lorenzo due to thunderstorms and heavy rainfall. pic.twitter.com/Sm5u9OK29z

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 25, 2020