Sin correo, clases o reuniones. Colapsan todos los servicios de Google a nivel global

Desde Google Meet hasta Analytic, todos los servicios de Google parecían mostrar un error "502" en la noche de hoy, dejando a millones de usuarios desconectados de sus correos electrónicos y plataformas de trabajo virtual.youtub

Usuarios en redes sociales tuvieron opiniones divididas sobre el problema técnico. Algunos, necesitaban el servicio de Google Classroom para poder entregar sus tareas, mientras que otros agradecían no tener que tomar sus clases.

GOOGLE CLASSROOM IS DOWN PLS I NEED TO SUBMIT THIS HOMEWORK NONONONONONO

— cam loves castiel (@mcuspn) September 25, 2020