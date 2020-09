Seguridad Pública comparte datos de personas desaparecidas ante rumores de aumento en secuestros

Ante la incesante preocupación de la ciudadanía en redes sociales sobre un aumento en el caso de mujeres desaparecidas en Puerto Rico en los últimos días, el Departamento de Seguridad Pública compartió una lista oficial de datos de las personas desaparecidas actualmente en la isla.

“Durante los pasados días ha crecido la preocupación de la ciudadanía sobre incidentes de mujeres desaparecidas o situaciones que aparentan ser secuestros. El Negociado de la Policía no ha recibido información que apunte a que exista una organización criminal que opere en Puerto Rico con el fin de secuestrar personas. Sin embargo, es meritorio aclarar que, según estadísticas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), la cantidad de investigaciones abiertas por personas desaparecidas es de 52 personas mayores de edad y 19 menores de edad”, señaló el Secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer.

Janer junto al comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera exhortaron a la ciudanía a ser responsables y juiciosos a la hora de compartir información sobre alegaciones de secuestros, amenazas o personas desaparecidas.

Los datos que aparecen en la lista son:

Mujeres mayores de edad

118 reportadas desaparecidas, 110 localizadas y 8 sin localizar.

Mujeres menores de edad

120 reportadas desaparecidas, 107 localizadas y 13 sin localizar.

Hombres mayores de edad

314 reportados desaparecidos, 268 localizados y 46 sin localizar.

Hombres menores de edad

109 reportados desaparecidos, 103 localizados y 6 sin localizar.

Entre las mujeres sin localizar se encuentra Rosimar Rodríguez Gómez de 20 años que fue secuestrada frente a su casa en Sabana Seca, Toa Baja. También Alma Elsie Ayala de 69 años que desapareció en enero, y Angely Marie Márquez de 17 años.

Por su parte, Escalera Rivera explicó la importancia de corroborar la veracidad de la información que se comparte en las redes sociales para evitar difundir datos incorrectos.

"En los recientes días ha circulado un listado de 21 mujeres que, según alegaciones, figuran en la lista de personas desaparecidas del Negociado de la Policía. Es meritorio aclarar que 12 de estas féminas fueron localizadas y se encuentran a salvo, 5 no han sido localizadas y hemos recibido información de que una se encuentra en Estados Unidos aunque al momento no se ha identificado el lugar. De los restantes tres casos no consta que haya querella en ningún cuartel de la Policía”, detalló.

El comisionado explicó que gran parte de los casos que se reportan al Negociado de la Policía se tratan de jóvenes que abandonan sus hogares por diversas circunstancias que incluyen diferencias con sus padres o tutores, situaciones en hogares sustitutos, relaciones de pareja, entre otras.

"Hago un llamado a la ciudadanía para que seamos todos juiciosos a la hora de compartir información. Es importante recordar que Puerto Rico se encuentra enfrentando una emergencia de salud pública, al igual que el resto del mundo, y esto causa preocupación en la ciudadanía. No debemos abonar al desasosiego, la incertidumbre y el miedo colectivo que crea el compartir información basada en rumores o presunciones", sostuvo el comisionado.

Los funcionarios resaltaron que la Policía cuenta con los protocolos necesarios para atender casos de personas desaparecidas o secuestradas con responsabilidad, premura y sensibilidad.

Finalmente, el teniente coronel Rolando Trinidad Hernández explicó que la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales utilizará la plataforma de Facebook para difundir las imágenes de personas desaparecidas a través de la página “Personas Desaparecidas – SAIC”.