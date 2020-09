Emiten advertencia de inundaciones para municipios en el centro de la isla

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió esta tarde una advertencia de inundaciones repentinas para cinco municipios en la zona centro de Puerto Rico.

Ciales, Lares, Morovis, San Sebastián y Utuado, están bajo advertencia hasta las 5:00 p.m. mientras fuertes lluvias y tronadas afectan el interior de la isla.

Advertencias de resacas fuertes, inundaciones costeras y alto riesgo de corrientes marinas siguen en efecto.

En el mar Caribe las olas podrían alcanzar hasta 6 pies, mientras que en el océano Atlántico podría alcanzar 12 pies.

12:30 PM AST SEP 24:

Showers and thunderstorms developing across interior PR. Expect additional development during the afternoon.

Aguaceros y tronadas desarrollandose a través del interior de PR. Se espera actividad adicional durante la tarde. #prwx pic.twitter.com/AZ0ljchQM5

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 24, 2020