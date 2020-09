Detallistas aseguran aumento en la tarifa de energía representa la "muerte" de 15,000 negocios

El presidente del Centro Unido de Detallistas, (CUD Puerto Rico), Jesús E. Vázquez Rivera, catalogó el aumento en la tarifa de la energía eléctrica en Puerto Rico como otro golpe a la economía ya lacerada, y la muerte a los 15 mil negocios que representa.

Asimismo, en una comunicación escrita, el presidente del CUD rechazó el aumento propuesto de tres centavos el kilovatio hora en el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico.

“Hago un llamado a la cordura y a la sensatez a la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica para que recapaciten y no le impongan otro aumento energético al pueblo de Puerto Rico. Nuestros pequeños y medianos comerciantes ya no aguantan una carga más. Estamos pasando por una gran crisis económica debido a la pandemia y ahora nos quieren imponer más gastos de los que ya tenemos. Esto no se puede permitir; esto ya es un abuso. Muy pocos negocios serán los que podrán sobrevivir con este aumento”, expresó Vázquez Rivera.

Piden reunión con la gobernadora

Vázquez Rivera también solicitó una reunión con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y con los presidentes legislativos de Cámara y Senado para buscar una solución a este aumento.

“Los pequeños y medianos comerciantes han pasado por un verdadero vía crucis, los hoteles no pueden sobrevivir sin los casinos, de igual forma están los cines, y los dueños de los gimnasios ya no pueden pagar la renta. A parte de ello, todos los dueños de las Pymes han incurrido en costos adicionales para cumplir con las medidas de salubridad impuestas debido al COVID -19. No podemos asumir más costos y mucho menos pagar por las ineficiencias de la Autoridad de Energía Eléctrica”, puntualizó.

