Confían en una movilización masiva de jóvenes el día de la elección general

La colección de eventos que se han suscitado en los pasados cuatro años son razón suficiente para motivar a los jóvenes a salir a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Al menos así opinaron tres jóvenes entrevistados por Metro y quienes participarán en el debate “Convénceme” de Puerto Rico Cambia este próximo 27 de septiembre.

“Confío en mi generación, en esta que es la generación del ‘Yo no me dejo’, que estamos sumamente interesados en lo que sucede en nuestro país. Han sido varios atropellos que nosotros como jóvenes hemos vivido y queremos tomar acción al respecto”, dijo Nattalí Rodríguez, de 30 años y quien cursa actualmente su segundo año de odontología pediátrica.

Mientras que Ivanna Villamil —de 28 años y quien cursa estudios en Derecho y una maestría de Gobierno y Política Pública— opinó que, aunque confía en que la mayoría de los jóvenes votará en los comicios del 3 de noviembre, es necesario impulsar debates entre amistades y familiares para romper con la apatía que existe en torno a los procesos eleccionarios e impulsar a que más personas participen.

“Entonces, no hay un cambio y entonces [te dicen] ‘viste, te dije que no iba a cambiar’. Claro, porque no estamos haciendo el trabajo. Tanta miseria que hemos pasado desde 2017, más trabajo que eso no va a haber. Más trabajo que estudiar en la oscuridad, no va a haber. Lo menos que puedes hacer es sacar la tarjeta e ir [a votar]”, dijo la joven.

Asimismo, para la estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, entre las cualidades que debe tener un candidato o candidata a la gobernación está la empatía y la solidaridad. “A mí hace tiempo que ningún político me ha convencido de que es parte de nosotros como ciudadanos de clase media o clase pobre”, comentó.

Mientras que para Mitchell Vélez —de 29 años y quien realiza estudios en Administración de Empresas en NUC University— el candidato o candidata ideal debe conocer de primera mano las necesidades del país, especialmente de las comunidades desventajadas.

“Ahora mismo hay mucha pobreza aquí en Puerto Rico y mucha necesidad que ellos pueden ir a ver donde están esas necesidades. No es de La Fortaleza nada más que se ven”, mencionó.