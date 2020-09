Modelos puertorriqueñas denuncian esquema de fraude a través de las redes

Ashley Beth Pérez y Gabriela Pellot, jóvenes modelos puertorriqueñas, contaron en la mañana de hoy, miércoles, en entrevista con Radio Isla 1320am un alegado fraude a través de las redes sociales.

Estas dijeron que fueron contactadas por sus respectivas cuentas de Instagram para laborar en fincas, las cuales son desconocidas.

“Yo siempre trabajo haciendo contenido en las redes, y un día me escribió una mujer según su perfil de Instagram. Yo le escribí a ella para saber de qué trataba, y ahí ella me hizo el acercamiento, que según ella expresa “su patrón” estaba muy interesado en verme y en que yo fuera a su finca y que se me iba a pagar $20,000 dólares por ir allá", manifestó Ashley Beth, quien también es conocida en el mundo de los concursos de belleza.

Por su parte, Pellot indicó que: "antes de que comenzara la cuarentena me encontraba en un lugar con unas amistades y esta reconocida estilista aquí en Puerto Rico que trabaja con muchísimos artistas, me hace el ofrecimiento. Dice que ella tiene una amiga en Miami que se dedica a contratar muchachas para que llegue a estas supuestas fiestas o privadas en fincas".

Esta añadió que: "Ella dice que son personas de muchos poderes, tanto políticos como traficantes. A esto yo le contesté, 'Mira, yo creo que este negocio no es para mí'”, dijo la joven modelo.

Modelos puertorriqueñas denuncian posible esquema de fraude a través de las redes

Escucha la entrevista desde el minuto 7: