Alianza Turística Por Puerto Rico presenta plataforma de turismo a candidatos a la Gobernación

La Alianza Turística Por Puerto Rico anunció hoy, miércoles, que estará presentando su plataforma de turismo a todos los candidatos a la Gobernación, a la alcaldía de San Juan y la comisaría residente en Washington.

La portavoz de la alianza, Daphne Barbeito, señaló que dichos foros, serán individuales y de forma virtual, y los mismo comenzarán hoy con el Candidato a la Gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos Delgado Altieri y se extenderán hasta la primera semana del mes de octubre. El interés de la Alianza Turística Por Puerto Rico es poder lograr el endoso de su plataforma para el desarrollo turístico del país para los próximos 6 años ya que entre las propuestas presentadas se encuentra la extensión del nombramiento del Director de Turismo por espacio de 6 años.

“Vivimos momentos críticos para nuestra industria, los candidatos siempre presentan sus plataformas para el sector turístico sin tener necesariamente una amplia visión de quienes atienden y mueven nuestra industria. El fin de presentarle nuestras ideas será escuchar sus respectivas visiones del sector y cuanto se pueden acercar a lo que entendemos deben ser las necesidades para recuperar nuestra maltrecha industria”, expresó Daphne Barbeito portavoz de la Alianza.

Por su parte José Poupal presidente del gremio Protge, señaló que en el pasado se ha visto como se presentan ideas que no se cumplen o que sufren cambios que en la mayoría de las veces van en detrimento de la industria. “Esta vez la rueda girará de otra forma, queremos asegurarnos de que todos estén claros de cuáles son las verdaderas necesidades que tiene nuestro sector, y que mejor que las sugerencias y compromisos se hagan con representantes de muchas de los que trabajamos nuestro turismo.

Continuó diciendo Barbeito que la Alianza Turística ha dividido en tres fases las reuniones virtuales con los candidatos. La primera fase es esta semana con los candidatos a la Gobernación, la próxima semana se llevarán a cabo los foros con los Candidatos a la alcaldía de San Juan y durante el día hoy estaremos cursando invitación a los candidatos a Comisionado Residente.

Al momento, de los seis candidatos a la Gobernación, cinco han respondido a la convocatoria del foro excepto Pedro Pierluisi que aún no ha respondido a la invitación cursada.

“No cabe la menor duda que hay temas de mucha importancia para la industria turística que deseamos saber sus posturas. Entre los temas más relevantes discutidos en el seno de la alianza se encuentran el desmantelamiento de la Compañía de Turismo, la visión sobre Discover Puerto Rico, además de la privatización de los muelles, entre otros. Tenemos un canvas en blanco y no podemos volver a lo mismo que llevamos haciendo por 20 años. Es momento de establecer un modelo moderno, eficiente y sustentable, que sea facilitador y representativo de toda una industria, llegó el momento de reestructurar y transformar nuestra industria”, concluyó diciendo la presidenta de Cruceros To Go y portavoz de la Alianza Turística.

La Alianza Turística Por Puerto Rico estará compartiendo los detalles de su plataforma y el análisis de las propuestas de los candidatos y cuales ofrecen la mejor visión sobre el turismo en la isla para la semana del 5 de octubre de 2020.