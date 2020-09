Partido Proyecto Dignidad le sale al paso a la Asociación de Psicología

El partido Proyecto Dignidad emitió hoy un comunicado de prensa en voz de Ellyam Veronica Martínez González, consejera profesional y miembro de la Junta de Directores de la colectividad, así como directora del Proyecto Mujer, Familia y Niñez, en el que acusan a la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) de desinformar al analizar las posturas de esa organización política.

En el comunicado, se alega que la APPR atacó a uno de los candidatos del partido Proyecto Dignidad, al presentar información a medias en un comunicado de prensa emitido durante el fin de semana, "en lo que luce ser un análisis sesgado, creando confusión y animando un discurso de odio y persecución contra un ser humano y contra aquellos que no concuerden con el fenómeno conceptual de género". También alegaron que la APPR pasa por alto derechos constitucionales tales como la libertad de expresión y de conciencia, al decir que “La expresión intencional o no que transmite un mensaje que sus receptores entienden como dañino son catalogadas como expresiones de odio”. Martínez González cuestionó cuál sería la medida objetiva para catalogar un discurso como uno de odio.

“A base de esta declaración, entonces el contenido del Comunicado de Prensa de la APPR resultaría en un discurso de odio contra los miles de puertorriqueños que componen nuestra sociedad civil (padres, familias, grupos civiles, religiosos, académicos y profesionales, entre otros) que no apoyan los planteamientos del fenómeno ideológico del género”, cuestionó por su parte María de los Angeles González Morales, asesora de Proyecto Dignidad.

“Nos preocupa el prejuicio que la APPR exhibe hacia todo aquel que disiente de dicha ideología. Les recordamos que las personas tienen la libertad de aceptar o rechazar un concepto, creencia o ideología; es un acto voluntario que no puede ser impuesto u obligado. Es alarmante que pretendan obligar a los padres, a los niños, a los profesionales de la salud mental y a cualquier otro ciudadano a creer estas ideas so pena de mordaza, ridiculización, rechazo y atropello en lo que constituye una violación de derechos civiles. Rechazamos contundentemente esta dictadura del pensamiento que nos pretenden imponer, sea la APPR o cualquier otro organismo”, afirmó González Morales.

Proyecto Dignidad concluyó que el comunicado de prensa de la APPR "es desacertado y nos hace reflexionar acerca de los lineamientos ideológicos de esta y otras organizaciones".

Al enfatizar su oposición a la educación con perspectiva de género, el partido expuso en su comunicado que "el concepto del género no es un modelo o teoría en sí mismo. No cuenta con el rigor científico mínimo o con una base empírica que sostenga sus presuposiciones. Aún así, pretende ser impulsado e implementado sin reservas, no solo entre las profesiones de la conducta, sino también en el sistema escolar público, utilizando sus premisas como si fueran un material validado y efectivo para erradicar la violencia en el país". Argumentaron que supuestamente el objetivo de lo que califican como ideología de género no es educar sobre igualdad o equidad entre los sexos, que el concepto es intrínsecamente violento hacia las causas de la mujer porque la invisibiliza y que lo que califican como "ideología" busca alterar la identidad que el sexo biológico le brinda a los niños, mediante la manipulación de su psiquis al presentarle temas complejos de la sexualidad desde tempranas etapas del desarrollo sin el consentimiento de sus padres.

“Nos preocupa cómo los portavoces de la APPR le adjudican carácter científico a la ideología de género hablando a nombre de todos sus socios, muchos de los cuales rechazan la misma. Les recordamos que la APPR solo representa a un pequeño grupo de profesionales de la salud mental y la conducta, pero que no representan al universo de estos en Puerto Rico. Sus posturas impositivas y excluyentes han provocado que un número significativo de psicólogos de primer orden no se hayan afiliado a la misma. Han promovido tanto la “inclusividad” que han excluido a la mayoría” puntualizó González que nos pretenden imponer, sea la APPR o cualquier otro organismo”, afirmó González Morales.

“A excepción del partido Proyecto Dignidad, esta es la agenda ideológica de todos los demás partidos en esta presente contienda electoral. Nos ocupa advertir a los electores para que tomen decisiones informadas el próximo 3 de noviembre”, informó Martínez González.

