Fallece la primera puertorriqueña que se sometió a operación de reasignación de sexo

Soraya Santiago, la primera puertorriqueña en someterse a una intervención quirúrgica de reasignación de sexo y quien logró que un tribunal dispusiera su cambio de sexo en su certificado de nacimiento, falleció a los 72 años luego de una batalla contra el cáncer.

La información fue ofrecida por el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano, quien calificó a Santiago de "legendaria, visionaria y pionera"

"Rompió esquemas, vivió libre, luchó como nadie. Mucho antes de que cualquiera diera pasos para afirmar su identidad, Soraya digna se posicionaba en la historia", escribió Serrano en su cuenta de Twitter.

Soraya inmortal. Legendaria, visionaria, pionera. Hoy pasa a otro plano, pero su legado será eterno. Rompió esquemas, vivió libre, luchó como nadie. Mucho antes de que cualquiera diera pasos para afirmar su identidad, Soraya digna se posicionaba en la historia. pic.twitter.com/rYm0QuoQdV — Pedro Julio Serrano (@PedroJulio) September 22, 2020

Nacida en 1947 en San Juan, Soraya fue diagnosticada a temprana edad con disforia de género. “Lo físico, lo mental y lo espiritual no encajaban”, dijo una vez en una entrevista. "Era una incongruencia total porque tenía una identidad de género que, según mi entendimiento de mí misma, no era la correcta". A instancias de los médicos en Puerto Rico y con el apoyo económico de su familia, Soraya viajó a Nueva York en 1975 para someterse a una cirugía de reasignación de género. “Le dije a mi madre que quería ser mujer aunque sólo fuera por un día de mi vida y luego podría morir”, recuerda. “Pero la vida ha sido tan generosa conmigo que me han dado cuarenta años como mujer. Es decir, he sido mujer durante más de la mitad de mi vida". Soraya documentó su historia a través del libro Hecha a mano.

Soraya también compartió su historia y su visión sobre los términos transexual en el documental "Mala, mala".

"Soraya nuestra heroína por la lucha de la dignidad de nuestros compatriotas de la comunidad TRANS murió luego de una batalla contra el cáncer. Te queremos, te debemos mucho y nunca te olvidaremos. Descansa querida pero sigue dándonos fuerza desde allá. Te voy a extrañar", tuiteó por su parte la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.