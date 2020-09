Aumenta el calor: Se establece récord de temperatura en San Juan

La temperatura en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín alcanzó hoy los 95 grados, lo que constituye un récord para un 22 de septiembre.

El récord anterior de 93 grados fue registrado en 2013.

Según el meteorólogo Gabriel Lojero, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, las altas temperaturas que se registran en la Isla se deben a los vientos que se encuentran soplando desde el sur. Esto provoca que el termómetro se encuentre marcando sobre los 90 grados en diversos puntos de Puerto Rico.

Lojero indicó que para el miércoles se esperan nuevamente altas temperaturas a través de la región.

Para el jueves debemos tener un alivio en cuanto al nivel de calor ya que los vientos comenzarán a soplar desde el este, explicó el meteorólogo.

A new record high temperature was set at the Luis Muñoz Marin Airport in San Juan today with 95 degrees. Un nuevo record de temperatura maxima fue establecida en el Aeropuerto Luis Muñoz de San Juan hoy con 95 grados. #prwx pic.twitter.com/dVbXoNXMhM

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 22, 2020