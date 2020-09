Derrumbe de edificio en India deja al menos 10 muertos

Al menos diez personas fallecidas y otras 20 sepultadas dejó el derrumbe de un edificio residencial en Bhiwandi, ciudad cercana a Bombay, en la India.

Según señaló una autoridad municipal a la agencia AFP, "diez personas murieron, rescatamos a 11 personas".

Los servicios de socorro que trabajan desde la madrugada están compuestos por unas 40 personas, de las cuales unas 30 pertenecen a la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF).

Según imágenes de la NDRF, los socorristas han rescatado a varias personas entre los escombros.

Hasta ahora se desconoce el origen del derrumbe, pero en la India son comunes durante los meses de junio y septiembre debido a los monzones donde las fuertes lluvias debilitan las estructuras.

#UPDATE Maharashtra: Death toll rises to 10 in the building collapse incident in Bhiwandi, Thane which took place earlier today.

Rescue operation by NDRF (National Disaster Response Force) still underway. pic.twitter.com/MXHBlJQWWg

— ANI (@ANI) September 21, 2020