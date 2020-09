Educación establece registro de asistencia virtual para maestros y personal

SAN JUAN (CyberNews) – A partir de este lunes 21 de septiembre, los maestros del sistema público de enseñanza y el personal autorizado a trabajar en la modalidad de teletrabajo, o a distancia, deberá registrar su asistencia por medio de la aplicación Kronos mediante su computadora, informó este domingo el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez.

“Todo maestro registrará la entrada y salida conforme a la organización escolar regular, que son seis horas de trabajo. No puede haber una directriz única pues hay escuelas con horarios alternos (interlocking) y otras que inician a las 2:00 de la tarde, como las escuelas share. Cada escuela es diferente. El sistema de registro de asistencia siempre ha existido en Educación; inclusive, yo como secretario, y todo mi equipo de confianza, ponchamos entrada y salida. Ya los maestros tienen sus computadoras y la plataforma está disponible para ese trámite. Aquellos casos excepcionales se atenderán”, dijo Hernández Pérez en declaraciones escritas.

Agregó que desde el pasado viernes los maestros y todo el personal del Departamento de Educación (DE), recibió la comunicación oficial explicando el proceso.

Para este trámite, los docentes y los empleados que trabajan desde sus casas certificarán su presencia ponchando, desde su dispositivo electrónico, la entrada y salida de su jornada laboral. Desde julio el DE, a través del personal en las siete oficinas regionales educativas, distribuyó más de 21 mil computadoras a los educadores (permanentes y transitorios) para sus gestiones profesionales en sus centros de trabajo. Si hay un maestro sin el equipo, deberá comunicarse con el director de la escuela para la entrega del dispositivo.

La comunicación oficial emitida el viernes, Registro de asistencia por medio del aplicativo Workforce (Kronos) para maestros y empleados autorizados a trabajar en la modalidad de teletrabajo, establece que una vez culmine el periodo autorizado para trabajar a distancia, el servicio para registrar la asistencia remota será interrumpido.

Ese documento, además, incluye un tutorial de cómo acceder al aplicativo y la utilización de la herramienta electrónica. Está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/2RL3WGk . También está publicado en la página oficial del DE en Facebook, @educacionpr.

Por otro lado, Hernández Pérez aclaró que la autorización para que los directores de escuela puedan entrar a algunas sesiones de maestros y estudiantes en línea no es una medida nueva, pues una de las funciones de este personal gerencial es supervisar que las clases se estén ofreciendo de forma adecuada. “Esta instrucción no es una irrazonable ni arbitraria; es una de las labores principales de los directores. Los maestros tienen que saber que las sesiones virtuales son como si estuvieran presencial en la sala de clases. Allí, los directores pueden entrar y observar la clase. Si todos hacemos el trabajo, no hay nada qué cuestionar”, afirmó.

El Secretario adelantó que desde hace unas semanas conversa con representantes de otras agencias en la búsqueda de otorgar incentivos, a maestros y estudiantes, para acceso a Internet. Indicó que las negociaciones están adelantadas y que en las próximas semanas hará el anuncio oficial.