Innecesario adquirir generadores temporeros, según Negociado de Energía

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP) determinó hoy cerrar el proceso de solicitud de propuestas para adquirir generación de emergencia temporera para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

De acuerdo con comunicado de prensa, el NEPR indicó que debido a que ya concluyó la época de demanda pico de energía, no es necesaria la adquisición de generación de emergencia pues la capacidad actual es suficiente para suplir la demanda y cumplir con los requisitos de reserva.

En febrero, la AEE pidió realizar una solicitud de propuestas para generadores de emergencia temporeros debido a los daños ocurridos en la Central Costa Sur y en Ecoeléctrica. Ante esto, el Negociado de Energía procedió a abrir un proceso de evaluación para determinar si realmente existía la necesidad de dicha generación temporera cuyo costo era de $70 millones mensuales.

Asimismo, el ente regulador ordenó a la Autoridad a realizar trabajos de reparación en la Central Costa Sur mientras continuaba la evaluación sobre generación temporera. Esto resultó en que la reparación de la Central Costa Sur superó las expectativas en cuanto a tiempo y costos, por lo que pudo entrar en funciones antes de lo expresado por la AEE.

El Negociado de Energía recibió solicitudes por parte de varios grupos como el Comité Diálogo Ambiental, Inc., El Puente de Williamsburg, Inc., Enlace Latino de Acción Climática, Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc., Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc., Sierra Club y su capítulo de Puerto Rico, Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Inc., Coalición de Organizaciones Anti- Incineración, Inc., Amigos del Río Guaynabo, Inc., Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, Inc., CAMBIO Puerto Rico, y la UTIER para suspender el proceso de solicitud de propuestas.

Mientras que la AEE presentó ante el NEPR, el pasado 1 de junio, un escrito notificando que luego de evaluar el plazo de tiempo relacionado a la solicitud de propuesta para generación de emergencia habían determinado cancelar el mismo.

Aunque el Negociado de Energía, durante el proceso de evaluación realizado y por la prueba desfilada, había determinado que no era necesaria la generación temporera de emergencia pues además de que pasó la época de demanda pico, hay capacidad de generación suficiente para suplir la demanda y cumplir con los requisitos de reserva, continuó analizando la información para tener certeza de que con el escenario actual no ocurrirían apagones selectivos.

Tras la evaluación pertinente, el NEPR acogió las solicitudes de los interventores y decidió cerrar el proceso de solicitud de propuestas para generación temporera. Sin embargo, notificó que las demás disposiciones del caso continúan vigentes por lo que la AEE tiene la obligación de continuar presentando los informes ordenados en el caso.