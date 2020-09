Denuncian cuenta de pedófilo que se hacía pasar por estrella de Disney para engañar a niños en TikTok

A través de videos en Twitter, una mujer denunció que su hermana de nueve años estuvo cerca de caer en una red de pedofilia y prostitución infantil. Su relato ha dejado al descubierto una de las maneras de operar de quienes cometen este ilícito y contactan a sus víctimas por Internet.

"Mi hermana creó una cuenta de TikTok y empezó a seguir a una tal 'Karol Sevilla', como se llama la protagonista de la serie Soy Luna. Esta persona le devuelve el follow. Es una cuenta con bastantes seguidores y empiezan a entablar una conversación", dice la mujer en el inicio de su relato.

La charla entre la niña y la supuesta actriz transcurrió con la admiración y felicidad de la pequeña. Momentos después, 'Sevilla' le dijo a la menor que estaba realizando un concurso para sus seguidores, que consistía en "preguntas y desafíos".

"Esta persona le dice que de dónde es, dónde vive, cuántos años tiene… Mi hermana le empieza a responder estas preguntas, pero cuando le dice que les va a contar a mis papás que va a participar en un concurso, la persona le dice que solamente les puede contar cuando se acabe", añade la denunciante.

Mi hermana de 8 años casi cae en una red de pedofilia. Y la única manera en la que se puede hacer algo es difundiendo esto en redes sociales, es demasiado fácil caer en esto y no quiero que ni un solo niño mas caiga… ayúdenme a denunciar con un RT!🙏🏻(Abro hilo explicando todo) pic.twitter.com/dHYeaa5jR4 — Caro Hernandez (@carolinah192) September 18, 2020

Cuando la niña se negó a continuar sin que sus padres lo supieran, la supuesta actriz de Soy Luna le escribió frases como "Esto sería nuestro secreto", "Ya que si se lo dices nunca mas vil eras ah ganar (sic)" y "Primero termina mis desafíos y cuando las hallas terminado allí yo te diré que se los digas oky (sic)".

En ese punto, la familia de la posible víctima se enteró y puso el asunto en conocimiento de la Fiscalía y la Policía. Una vez reunidos, los investigadores pidieron a los familiares que crearan una cuenta falsa, que se hicieran pasar por una niña de 10 años y siguieran el perfil de la supuesta actriz.

La persona empezó diciéndole que iniciaran una conversación por WhatsApp y que no les contara a sus padres. "Tu me avisas cuando estés sola para así enseñarte y no te castiguen (sic)", le escribía la falsa protagonista de Soy Luna. Sin embargo, lo peor no había empezado: aparecieron las preguntas y los retos del presunto concurso.

Aunque al principio se centraron en la indagación del lugar de residencia, la edad y las mascotas, luego se fue desvelando el verdadero objetivo de la cuenta. "Los retos empezaron a ser como 'muéstrame una foto tuya', 'mándame un video quitándote los pantalones', 'grábate en cuatro' y un montón de barbaridades", dice la mujer que denuncia.

En varias capturas de pantalla compartidas en el video se pueden corroborar las peticiones obscenas que le estaban haciendo a una supuesta niña de 10 años para participar en un concurso de Soy Luna.

"Ya hemos reportado la cuenta de todas las maneras posibles y no se cierra. Esta persona sigue haciendo y deshaciendo con muchísimos niños… Creo que con la inocencia de los niños no se juega", finaliza la mujer.

La falsa cuenta es @Karol_sevillaluna2