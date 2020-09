CEE aún no aprueba lista de centros de votación

A 44 días de las elecciones generales, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aún no ha aprobado una lista final de los centros de votación que serán utilizados en cuatro municipios del país.

La fecha límite para aprobar una lista final de estos centros de votación venció el pasado 28 de agosto.

Según el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, la lista de estos centros no ha sido autorizada debido a un conflicto judicial en torno a la consolidación de dos centros de votación en Juana Díaz. El comisionado electoral añadió que también queda por aprobar los centros de votación en los precintos de Isabela, Utuado, Jayuya y Toa Baja debido a controversias entre las comisiones locales —organismos que certifican los centros de votación—. Sin embargo, indicó que para los precintos de Utuado y Toa Baja solo resta que estos envíen sus informes a la CEE.

"Los comisionados acordamos que a esta fecha ya no hay forma de consolidar esas unidades de ese municipio [Juana Díaz]. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reunir a todos los comisionados para entonces sacar todos esos centros de votación antes del lunes mediante consenso", dijo el funcionario en entrevista telefónica con Metro, quien señaló que la controversia surgió luego de que el Partido Popular Democrático (PPD) objetó una determinación del entonces presidente de la CEE Juan Ernesto Dávila de consolidar los precintos 63 y 64 de Juana Díaz.

En el caso de un centro de votación en Jayuya, Sánchez planteó que el PPD apeló el cierre de este centro de votación pese a que la instalación escolar no cuenta con los servicios de agua y electricidad.

Nelson Rodríguez, comisionado alterno del PPD, argumentó que si bien avalan que no se proceda con la consolidación de los centros de votación de Juana Díaz, se opuso a que se clausuren instalaciones solo porque estas no cuenten con los servicios de agua y luz.

El funcionario indicó que se oponen a cambiar algunos centros de votación ya que esto podría afectar el "derecho de accesibilidad del votante", especialmente en electores de la montaña."La primera opción es que quede accesible al elector", mencionó Rodríguez.

Descartan atrasos en el calendario electoral

Por su parte, Sánchez aseguró que, pese a que se incumplió con la fecha límite del 28 de agosto, las controversias para certificar los centros de votación no atrasará el calendario electoral. "No, porque básicamente las papeletas se diseñan por precinto, realmente una papeleta no es diseñada por unidad", comentó Sánchez

Mientras que el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, mostró preocupación en que aún no se haya completado el proceso de aprobar los centros de votación, pero descartó que dicha controversia se traduzca en un atraso en el calendario electoral.

"Es preocupante porque uno necesitaría empezar a trabajar otra cosas de nosotros de planificar nuestros funcionarios de colegio, dónde vamos a ubicar a la gente. Pero en el sentido de atrasar el resto de los procesos electorales, pues no me preocupa porque la papeleta y la imprenta eso ya tiene su curso y eso está muy bien", mencionó Valentín.