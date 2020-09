Catalogan como "promesas vacías" el anuncio de Donald Trump sobre Puerto Rico

Tras el anuncio de la administración del presidente Donald Trump de asignar unos $13,000 millones para la reconstrucción del sistema eléctrico del país a tres años del huracán María, integrantes del Partido Demócrata y la campaña presidencial de Joe Biden han catalogado el anuncio como uno lleno de "promesas vacías".

Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata, denunció que Trump ha tratado a los puertorriqueños como "ciudadanos de segunda clase" y criticó la lentitud en la que el gobierno federal respondió al desastre provocado por el fenómeno atmosférico en septiembre de 2017.

“Los puertorriqueños no se van a creer su cuento, ni sus promesas vacías — las muertes, el sufrimiento y los desafíos que el pueblo aún enfrenta son un recordatorio constante de que mientras Trump habla mucho, hace muy poco. Joe Biden y Kamala Harris tienen un plan abarcador que ayudará a Puerto Rico a reconstruir y comenzar una nueva era de esperanza y prosperidad; ellos van a invertir en la recuperación, no van a jugar con la asistencia; ellos van a proveer más asistencia nutricional y fondos de Medicaid, no cortarlos; y van a tratar a Puerto Rico con la decencia y el respeto que se merecen", indicó Pérez mediante declaraciones escritas.

Añadió que cuando el huracán María azotó a Puerto Rico, FEMA no estaba preparado y la administración demostró una doble vara en su manejo de la emergencia en Puerto Rico versus emergencias similares en otros estados. Planteó que la administración de Trump manejó las ayudas de maneras distintas para el Huracán Harvey en Texas que para el Huracán María en Puerto Rico.

"Después del huracán María, Trump culpó a los puertorriqueños y se opuso a la asistencia que necesitaban. Trump dijo que su respuesta fue estupenda, sin embargo, mientras miles de personas morían él se preocupaba por preguntar si podía vender a Puerto Rico", condenó Pérez. "Se estima que 4.645 puertorriqueños murieron a causa del Huracán María y sus efectos, pero Trump califica su respuesto como “un 10”", agregó.

Pérez también repudió las expresiones de Trump sobre sus intenciones de vender a la isla y cambiarla por Groenlandia —un territorio de la jurisdicción de Dinamarca—.

"Desde entonces, la administración de Trump ha ignorado deliberadamente las leyes y ha impedido la entrega de asistencia federal, se ha negado a proveer asistencia asignada por el Congreso y ha recortado los fondos de Medicaid a la isla. Todo esto, mientras miles viven bajo toldos", dijo.

"En el tercer aniversario del paso del huracán María, decenas de miles de hogares puertorriqueños continúan inhabitables, con muchos viviendo bajo techos de toldo", continuó.

Por su parte, Tatiana Matta, asesora de campaña de Joe Biden, tildó la movida de Trump como una "desesperada" para ganar votos de los puertorriqueños en Estados Unidos. "Este noviembre lo vamos a responsabilizar con nuestro voto y elegiremos a Joe Biden y a Kamala Harris, quienes sí tienen un plan real para los puertorriqueños cimentado en un hecho de Trump parece no entender: somos ciudadanos americanos", sostuvo Matta en declaraciones escritas.