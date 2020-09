"Charlie" Delgado denuncia que el gobierno colapsó ante el COVID-19

Al tiempo en que insistió a la ciudadanía a continuar con el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos para evitar más contagios de coronavirus (COVID-19), el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, denunció que el gobierno no está haciendo su parte en medio de esta emergencia de salud, y se ha dedicado a atornillar a sus allegados en puestos públicos.

“El gobierno del PNP bajó la guardia y se ha rendido en la lucha contra el COVID-19. El aumento en casos es dramático. Ante ese escenario se debe reactivar un equipo médico asesor para establecer nuevas medidas que ayuden a frenar los contagios. En lugar de tener el control y establecer un plan de trabajo, la administración gubernamental da la impresión de que su prioridad es atornillar personas en el gobierno y que sea la próxima administración la que atienda la emergencia del COVID-19”, afirmó Delgado Altieri al tiempo que emplazó a Pedro Pierlusi a expresarse como presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP),

El candidato del PPD a la gobernación catalogó como alarmante que en lo que va del mes de septiembre, el Departamento de Salud ha reportado 154 muertes.

Asimismo, dijo que la emergencia se ha manejado irresponsablemente al no articularse un plan para atender la misma de manera adecuada. “El problema es que esta administración ha fallado en todas sus responsabilidades, lo que ocurre con el COVID-19 es que cobra vidas y no hacerle frente a esta situación es actuar de manera negligente. Es momento de convocar a los expertos en salud pública y en epidemiología y poner en marcha medidas que vayan en sintonía con el escenario que estamos viviendo y no con cuadros hipotéticos que no guardan relación con la realidad que vive el país”.

“Desde marzo este gobierno ha estado supuestamente trabajado con asuntos relacionados al coronavirus y a estas alturas lo que ha ocurrido es que aumentan los casos y las muertes. Ahora, en un momento crítico se permiten muchas más actividades y tener mayor apertura en diversos sectores puede darle a la ciudadanía una falsa percepción de que los contagios están controlados. Como gobernador contaré con un equipo asesor en las áreas de salud, economía y en el aspecto social porque hay que atender asuntos relacionados a la salud mental y a la violencia doméstica, entre muchos otros”, culminó diciendo Delgado Altieri.