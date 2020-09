Sin los votos en el Senado jueces nombrados por Wanda Vázquez

El nombramiento de Osvaldo Soto para la Oficina del Contralor de Puerto Rico al parecer no es el único que tiene problemas para su confirmación en el Senado de Puerto Rico.

Con la convocatoria para una sesión extraordinaria de los cuerpos legislativos, la gobernadora Wanda Vázquez incluyó varios nombramientos a jueces que al parecer no tienen posibilidades de ser confirmados según adelanto el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos.

"Se van rapiditos. A la 1:00 pm quedarán no aprobados", comentó el legislador en entrevista con NotiUno 630, aunque no ofreció detalles de a que nominados se refería específicamente.

Adelanta el portavoz del PNP en el Senado @Carmelorios que varios candidatos a jueces enviados a confirmación en la Sesión Extraordinaria NO serán aprobados.“Se van rápiditos. A la 1pm quedarán NO aprobados”dijo a @NotiUno No menciona quiénes serán. “Te enteras a la 1” dijo.

