Senado rechaza proyecto de las congresistas de Nydia Velazquez y Alexandria Ocasio

El Senado de Puerto Rico rechazó hoy el proyecto H.R. 8113 de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez al darle paso a la Resolución del Senado 1378 la cual establece que el proyecto congresional es un “intento colonialista y de imperialismo cultural” que “ignora e interfiere” con las decisiones de autodeterminación de los electores de Puerto Rico atentando contra la democracia e igualdad.

En la pieza legislativa de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sentenció que las congresistas perpetúan el “estatus antidemocrático” de Puerto Rico como territorio “al pretender que puede haber un estatus no territorial que no sea la estadidad, independencia o una nación en asociación con Estados Unidos.

“A las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez que se encarguen de sus distritos que el Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene una congresista que se llama Jenniffer González que le corresponde atender los asuntos de Puerto Rico. Si quieren trabajar los asuntos de Puerto Rico que los trabajen con nuestra congresista que fue electa por los puertorriqueños”

Asimismo, expresó en la medida que está en contra de que la opciones para el futuro estatus de la Isla se reduzcan “a una convención elegida por un mandato ilimitado” y de que en la misma funcionarios federales puedan recomendar políticas culturales y lingüísticas para Puerto Rico “contrarias a los principios americanos de igualdad de ciudadanos, diversidad y pluralismo cultural”.

En un turno al defender la pieza legislativa de su autoría, “Rivera Shatz estableció en varias ocasiones que las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez "no hablan por Puerto Rico”. “No son electas por los electores de Puerto Rico y no tienen la autoridad para hacer representaciones a nombre de Puerto Rico”, argumentó.

"A las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez que se encarguen de sus distritos que el Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene una congresista que se llama Jenniffer González que le corresponde atender los asuntos de Puerto Rico. Si quieren trabajar los asuntos de Puerto Rico que los trabajen con nuestra congresista que fue electa por los puertorriqueños", argumentó el presidente del Senado quien sentenció que los "puertorriqueños tomaremos nuestras decisiones".

En la Resolución Senatorial se dispone que no se aprobará legislación para convocar una convención de estatus bajo el H.R. 8113 ni permitirá que el derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico a la democracia y a la igualdad para los ciudadanos americanos residentes en la Isla “sean dictados por tácticas de distracción como el H.R. 8113 o propuestas de estafas para un ‘Estado Libre Asociado’ no territorial que no sea estado o nación, las cuales han sido consistentemente rechazadas por razones constitucionales y por las tres ramas de gobierno de Estados Unidos”.

Además, el Senado expresó su oposición al proyecto de ley presentado por las representantes del Congreso Velázquez y Ocasio-Cortez por las siguientes razones:

Puerto Rico ya está dentro de un proceso de autodeterminación “libre y justo” que determinará si los electores de Puerto Rico quieren que el territorio se convierta en un estado de Estados Unidos, según lo determinado en los plebiscitos del 2012 y 2017. Las representantes Velázquez y Ocasio-Cortez han escrito que, según su proyecto de ley, puede haber un estatus bajo el cual Puerto Rico no sería un territorio pero no sería un estado de Estados Unidos, una nación independiente o una nación en libre asociación con Estados Unidos. El H.R. 8113 le quitaría la validez del voto, la elección entre las opciones para resolver el estatus futuro de Puerto Rico de todos los electores del territorio y permitiría que lo hiciera una nueva asamblea gubernamental (“convención”). El proyecto de ley establecería, una comisión de funcionarios federales para hacer recomendaciones sobre la cultura, el idioma de Puerto Rico y los principios americanos de igualdad de los ciudadanos, diversidad y pluralismo cultural. La comisión de funcionarios federales incluiría líderes de ambos partidos políticos nacionales de cada cámara del Congreso, la comisionada residente de Puerto Rico, y posiblemente, un funcionario del Departamento de Justicia federal. El proyecto de ley no proporcionaría ninguna garantía con respecto al estatus de Puerto Rico. Sólo aseguraría el establecimiento de la comisión de funcionarios federales y $5.05 millones del gobierno de Estados Unidos para elegir delegados a una convención de estatus.

Ante las críticas del Partido Popular Democrático (PPD) en torno a esta medida de la autoría de Rivera Schatz, el senador novoprogresista cuestionó por qué “no hicieron nada” en las gobernaciones de Sila María Calderón Serra, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla para impulsar sus recomendaciones de estatus.

La copia de la Resolución será traducida al idioma inglés y será enviada al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a la comisionada residente en Washington, a los congresistas y a los presidentes de ambas cámaras en el Congreso.

