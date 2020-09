Carmelo Ríos no ve con buenos ojos nombramiento alcalde de Ceiba a ASG "por su temperamento"

El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, aseguró en la mañana de hoy, miércoles, que no ve con buenos ojos el puesto al que fue nombrado el derrotado alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, por parte de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

"No veo por que hicieron ese nombramiento. Me preocupa mucho el temperamento de Angelo. Muchos compañeros y compañeras tienen reparos. Yo tengo reparos”, manifestó el legislador en entrevista con Radio Isla sobre la designación del alcalde como miembro asociado de la Junta de Subastas de la ASG.

Este añadió que: “Con lo mucho que lo quiero me inclino a no avalar el nombramiento.La balanza no se inclina a su favor”.

Cruz Ramos, quien perdió la primaria pasada para la candidatura de este municipio por el Partido Nuevo Progresista (PNP), es uno de los nominados de la gobernadora para ocupar un puesto como miembro Asociado de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico en la orden ejecutiva para convocar una sesión extraordinaria.

Por su parte, sobre el nombramiento del secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Osvaldo Soto, a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, Ríos entiende que hay "muchas otras personas que estaban disponible"

"No me parece que con su experiencia previa profesional (…) yo creo que había muchas otras personas que estaban disponible”, comentó.

