Cines vuelven abrir mañana en Puerto Rico

A partir de mañana jueves, 17 de septiembre, se podrán visitar las salas de cine, luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced permitiera en la Orden Ejecutiva vigente la reapertura económica para cines, gimnasios y casinos.

La empresa Caribbean Cinemas abrirá cuatro de los 32 cines en Puerto Rico. Los cines que estarán abiertos al público con las restricciones del 25% de su capacidad, el uso obligatorio de mascarilla y el distanciamiento social son: Montehiedra, Plaza Las Américas, Plaza Carolina y Plaza del Caribe en Ponce.

El horario de las salas para el disfrute de los que lleguen a los respectivos cines será desde las 2:00 p.m. hasta 10:00 p.m.

Dentro de las películas que se presentarán en las diferentes salas, y que varían por cines, se encuentran: Shazam, Unhinged, Back to the Future, Trolls World Tour, Bumblebee, Mamma Mia 21 Here we go Again, Playing with Fire, The Broken Hearts Gallery, Jurassic World, The Conjuring, entre otras.

Se insta a que los visitantes cumplan con las medidas protectoras para evitar los contagios del COVID-19.

