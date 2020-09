Unas 100 mil personas pueden haber solicitado ilegalmente el PUA, según Justicia

La secretaria de Justicia, Inés Carrau, estimó esta mañana durante una entrevista radial que unas 100 mil personas pueden haber solicitado ilegalmente la Asistencia de Desempleo Pandemico (PUA, por sus siglas en inglés).

“Nosotros en el Departamento de Justicia desde que se descubrió el fraude con el PUA hemos estado trabajando mano a mano con el Departamento del Trabajo y con la Policía de Puerto Rico, para investigar los casos y poderlos llevarlos a los tribunales y recuperar el dinero que se ha obtenido ilegalmente”, dijo Carrau en entrevista por WKAQ radio con Rubén Sánchez.

En los casos en que las personas devuelven el dinero recibido ilegalmente, Carrau dijo que “eso no los excluye de que nosotros podamos llevar una acción investigándolos y podamos radicarle cargos, porque realmente el delito se cometió”.

“Si solicitó fraudulentamente con información falsa los beneficios del PUA, puede estar seguro que si Justicia lo investiga, va a ir hasta las últimas consecuencias en esos casos”, añadió la secretaria de Justicia.

Empleados públicos

A preguntas de cómo van a investigar a miles y miles de funcionarios que pueden haber solicitado el PUA de manera ilegal, Carrau dijo que están trabajando para depurar el listado de empleados públicos.

A manera de ejemplo, dijo que en cuanto a la denuncia de que empleados de Justicia solicitaron el PUA ilegalmente, ellos confirmaron que ninguno de los nombres de personas que recibieron la ayuda está trabajando en el Departamento.

Por su parte, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, dijo que han recibido mas de 12.5 millones de dólares en cheques que las personas han devuelto, porque solicitaron el PUA pero luego se dieron cuenta que no cualificaban.

Rivera Santiago declaró en entrevista por WKAQ radio con Rubén Sánchez que entre desempleo y otras ayudas que el Departamento del Trabajo ha desembolsado, hay unos “5 mil millones de dólares que se han repartido en Puerto Rico”.

Explicó que a los empleados públicos se les ha mencionado en mas de una ocasión que no cualifican para el PUA (o desempleo) “porque no han dejado de cobrar. Aun si tienen un segundo trabajo no cualifican para desempleo”, dijo Rivera Santiago.

“Tenemos identificados miles de casos de empleados públicos” que reciben PUA sin derecho, afirmó el secretario del Trabajo.