Trabajo detalla cómo investigarán a los ciudadanos que cometieron fraude al PUA

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera, advirtió a los ciudadanos que hayan solicitado el Programa de Desempleo por Pandemia (PUA, por sis siglas en inglés) de manera fraudulenta que serán investigados, aunque no re registren en la nueva plataforma FastPua.

"Aquella persona que piense que porque no ha entrado a la plataforma no va a ser detectado, pues no. Porque nosotros tenemos la base todos los que están en la base de datos, tanto en la vieja plataforma como en la nueva, así que, todo lo contrario, nos ayuda a levantar una bandera de porqué el reclamante no entró a la nueva plataforma", afirmó.

Asimismo, dijo que el Departamento del Trabajo tiene la responsabilidad de recobrar todo el dinero que ha sido solicitado de forma fraudulenta.

Hasta la pasada semana habían $12.5 millones de dinero devuelto por parte de los ciudadanos que solicitaron el PUA.

Mientras, sobre el fraude en el sistema carcelario del país, Rivera mencionó que ha habido confinados que han solicitado el programa federal a través del robo de identidad.

Referidos a Justicia

De igual forma, Rivera precisó que de acuerdo con información de la División de Robos a Bancos de la Policía, se han diligenciado sobre 65 arrestos por robo de identidad y uso de identificaciones falsas para cambiar los cheques de PUA.

"Nosotros estamos constantemente haciendo referidos, en ese sentido, preparamos la información con los expedientes que tiene el departamento y una vez están completos así se van refiriendo al Departamento de Justicia para que ellos junto con la Policía continúen investigando", detalló.

Rivera sostuvo que la pasada semana el Departamento tuvo una reunión con Justicia para delinear cómo se harán los referidos de casos, "ya que son muchos".

Te puede interesar: