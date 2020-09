Solo dos de los candidatos a la gobernación respondieron a la UTIER sobre LUMA

A dos semanas de que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) enviara una carta a los candidatos a la gobernación para que pusieran por escrito su postura sobre el contrato otorgado a Luma Energy y otros temas de relevancia para el país, como lo son la privatización de los servicios esenciales, reforma laboral entre otros, solo dos candidatos han respondido.

“Es insólito que de seis candidatos a regir las riendas de este país solo dos hayan respondido, por escrito, como se les pidió, que harán con el nefasto contrato a Luma Energy y cuál es su compromiso de cancelarlo durante sus primeros 100 días de mandato. Es increíble que los demás cuatro candidatos aún no hayan respondido que harán con Luma, pero que harán también con el Sistema de Retiro de los empleados de la AEE, con la privatización de los servicios esenciales y la derogación de la reforma laboral que tanto daño les ha hecho a los trabajadores de este país en especial a los más jóvenes”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER en comunicación escrita.

Explicó que en la carta enviada por la UTIER a los seis candidatos a la gobernación, y que solos han respondido Juan Dalmau y Carlos Delgado Altieri, además de conocer que harán con Luma y el Sistema de Retiro de la AEE, se le requirió a los candidatos contestar sus posiciones en cuanto a la posibilidad de elevar a rango constitucional toda decisión relacionada con la privatización de servicios públicos esenciales, la congelación de los procesos de negociación colectiva en el sector público, la derogación de la Reforma Laboral y la derogación, en todo o en parte, de la Ley PROMESA.

“En la carta que enviamos hace casi 3 semanas, no solo preguntamos asuntos energéticos, preguntamos asuntos de envergadura para todos los puertorriqueños. El no contestarnos la carta es no contestarle a un país que está pendiente a todo los que dicen los candidatos sobre asuntos tan importantes para el pueblo y más ahora que ya un pueblo sacó a un gobernante que no cumplió las expectativas y le faltó el respeto al país. Sepan los demás cuatro que los trabajadores están atentos a sus respuestas, que el país está atento a lo que tienen que responder, que ya este pueblo se cansó de promesas vacías y que ahora pide cambio y acción”, concluyó.

Te puede interesar: