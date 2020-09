Solo 60,000 de los más de 300,000 beneficiarios de PUA se han registrado en el nuevo portal

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera, afirmó que solo 60,000 personas se han registrado en el nuevo portal FastPua, en el cual se manejarán las solicitudes nuevas y existentes del Programa de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés).

El titular del Trabajo dijo que bajo la antigua plataforma, había 307,000 personas recibiendo beneficios del programa federal creado por la Ley Cares.

Asimismo, el funcionario recalcó que es necesario que esas personas migren al nuevo sistema para recibir sus pagos. "Al momento, al viernes, habían unas 60,000 únicamente", precisó.

El funcionario también afirmó que continuarán la campaña de orientación para que los beneficiarios se registren.

Sin embargo, admitió que la cifra actual "contrasta bastante" con los beneficiarios que había antes de que se estrenara la nueva plataforma, que verifica la información de los solicitantes con el Departamento de Hacienda.

Diferencia que levanta bandera de alerta

"Primero, hay una apertura del comercio, así que puede darse el caso que ya hayan negocios que no necesiten la asistencia. Dos, puede ser, no puedo descartar la situación del fraude, que las personas no quieran entrar ahora a la plataforma, sabiendo que se va a validar con el Departamento de Hacienda toda la información contributiva que entre el ciudadano", expresó Rivera, quien agregó que levanta bandera la diferencia en números".

Por otro lado, Rivera detalló que la pasada semana no se reflejaron las solicitudes de PUA para la semana que terminó el 5 de septiembre, debido a un error humano.

"Estamos verificando con el Departamento de Estadística, fue un error. De igual manera estamos ahora mismo revisando", indicó.

$300 semanales de desempleo

Por otro lado, Rivera comentó que esta semana el DTRH entregará la información faltante al Departamento del Trabajo federal para la elaboración de las guías que permitirán el desembolso de la nueva ayuda de desempleo.

La ayuda surge tras la firma de la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump, y otorgará por seis semanas $300 semanales tanto a los beneficiarios de PUA como a los del seguro del desempleo en Puerto Rico.

Te puede interesar: