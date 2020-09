Exsecretario de Hacienda da positivo a prueba de coronavirus

El ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, reveló esta noche que dio positivo a una prueba molecular de coronavirus.

Zaragoza indicó en sus redes sociales que debido al protocolo de la oficina donde labora se ha sometido periódicamente a la prueba para detectar el COVID-19.

"Bajo un protocolo establecido por mi oficina, que requiere pruebas periódicas del COVID-19, se me ha notificado que di positivo a una prueba molecular. Responsablemente me he comunicado con las personas con las cuales he compartido en las últimas semanas. Estaré tomando las medidas de precaución que indica el Departamento de Salud. Actualmente me encuentro bien, sin síntoma alguno", sostuvo el también candidato al Senado por el Partido Popular Democrático.