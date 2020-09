Excandidato a gobernación de Florida se identifica públicamente como bisexual

Andrew Gillum, excandidato demócrata a la gobernación en el estado de Florida se declaró bisexual durante una entrevista este lunes. “No me identifico como gay. Me identifico como bisexual. Nunca antes había compartido eso públicamente”, dijo a la periodista Tamron Hall de MSNBC.

Mientras tanto, su esposa R. Jay Gillum, dijo en la misma entrevista que "muchas personas simpllemente no entiende la bisexualidad. La bisexualidad es solo algo distinto. Yo creo que el amor y la sexualidad existe en un espectro. Todo lo que me importa es lo que hay entre nosotros y el acuerdo que hagamos".

R. Jai Gillum, his wife, says that “so many people just don’t understand bisexuality.”

“I just believe that love and sexuality exists on a spectrum. All I care about is what’s between us and what agreement we make.”

