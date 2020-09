Nombran a egresado del RUM a puesto directivo en Rutgers University

Un exalumno del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) fue designado recientemente como director del Departamento de Arquitectura Paisajista de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, informó la institución.

El profesor Richard Alomar, egresado de la clase de 1982, inició su carrera profesional con un bachillerato en Ciencias Agrícolas del Colegio y se completó con una maestría en Arquitectura Paisajista de Louisiana State University (LSU), grados que, sumados a su experiencia en el campo laboral y docencia, lo hicieron meritorio del nombramiento.

“Hace un mes me nombraron director del Departamento que tiene tres renglones: el bachillerato, la maestría en Arquitectura Paisajista y el programa de Diseño Ambiental. Tenemos aproximadamente 140 estudiantes y alrededor de treinta de ellos son graduados. Contamos con tres recintos, en Camden, Newark y New Brunswick. En el 2012, me ofrecieron una posición a tiempo completo, ya llevo ocho años dando clases aquí. Hace como cuatro años me otorgaron la permanencia y el año pasado, me nombraron director del departamento de extensión urbana. Mi especialidad e investigación son en el ámbito urbano, los temas de autogestión, y el diseño de comunidad”, sostuvo el arquitecto, quien por ocho años también enseñó en Columbia University, en Nueva York.

Te podría interesar:

Administración UPR rechaza solicitud de renuncia al presidente Haddock Afirman que la petición hecha por la Facultad de Ingeniería del RUM está basada en premisas incorrectas.

Alomar fue seleccionado mediante un proceso de votación por sus colegas, en el que compitió junto a otros dos candidatos. La combinación de sus investigaciones y los cursos que enseña de Diseño Básico, Diseño Comunitario y el curso final de construcción fueron factores determinantes, pues es una posición de gran responsabilidad, mucho más ahora al enfrentar el reto de la pandemia del COVID-19. Además, tiene a su cargo del desarrollo de programas en ocho centros urbanos de Nueva Jersey.

En el 2006, tuvo la oportunidad de visitar Japón para educarse en la Kyoto University of Art and Design, en donde aprendió innovadoras técnicas que han sido transmitidas a través de dieciséis generaciones de jardineros. El también agrónomo se mostró sumamente agradecido por la formación adquirida en el recinto mayagüezano del principal centro docente público puertorriqueño.

“La educación que recibí en el Colegio, no tan solo fue fenomenal, sino singular. Fue mejor que cualquier educación en el exterior, porque, personalmente, implicó dominar la dificultad de los cursos y eso me creó una disciplina intelectual que no he recibido en ningún otro lado”, agregó.

Además de sus logros profesionales y académicos, Alomar es presidente de Urban Sketchers, una comunidad global compuesta por aproximadamente unas 200 mil personas, que están activas en las plataformas sociales y diseñan espacios de acuerdo a los lugares donde residen y las necesidades que existen.

Ha sido miembro de esa entidad desde 2011 y ha participado en encuentros internacionales en Holanda, Inglaterra, Singapur, República Dominicana, Portugal, China y Japón. Actualmente, reside en Nueva York y con frecuencia visita a la isla y colabora con el proyecto comunitario Centro de Apoyo Mutuo (CAM) en Las Carolinas, en Caguas.