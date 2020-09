Catalogan como ineficientes al Reglamento Conjunto de Permisos

El senador José Luis Dalmau y candidata a la Cámara de Representantes Enid Monge de Pastrana catalogaron al Reglamento Conjunto de Permisos como uno ineficiente, obstructor y manipulable.

En conferencia de prensa, los líderes del Partido Popular Democrático (PPD) denunciaron que el reglamento de permisos vigente no simplifica los procesos de solicitudes, sino que impone unos más complejos, además de aumenta el costo de la aplicación al momento de querer abrir un negocio o renovar los permisos anuales.

“Tenemos un reglamento que trae requerimientos nuevos y onerosos, contrario a la reiterada sugerencia de estudios como Doing Business 2020. Este reglamento no fomenta un mayor desarrollo económico, y de no atenderse con premura, provocara el cierre de miles de negocios”, denunció Monge de Pastrana, candidata a representante por acumulación.

Ambos señalaron que a pesar de que el gobierno actual tiene conocimiento del impacto adverso de los requerimientos del Reglamento para el sector empresarial, no ha hecho nada por atender y solucionar los problemas.

“Hemos escuchado de primera mano, de las organizaciones empresariales principales del país, las dificultades, los retrasos, y los requerimientos costosos que este reglamento posee, así como el impacto que supone la aplicación de un Permiso Único, que esta siendo utilizado como subterfugio para imponer nuevas contribuciones sobre los permisos a los negocios. Un Permiso Único, que más allá de ser un registro y de consolidar las licencias y autorizaciones a la operación de un negocio, como dispone la ley, es tratado como una solicitud de permiso nuevo, segregando usos que componen la operación del comercio, para lo cual los negocios poseen un permiso de uso emitido. Hay que hablarle claro al país, el objetivo del Reglamento de Permisos es el imponer mayores contribuciones a la operación empresarial. Esto es muy preocupante, tomando en consideración que las empresas en la isla a penas están generando para subsistir”, enfatizó por su parte Monge.

Finalmente, Monge y Dalmau coincidieron en que el tema de permisos será uno prioritario en su agenda de trabajo, ya que de ello depende el desarrollo económico del país, así como la subsistencia de miles de pequeñas y medianas empresas, que hoy se debaten en la continuidad de sus operaciones. “Vamos a escuchar al sector empresarial y vamos a atender las deficiencias e impacto de este nefasto e inoperante Reglamento”, concluyeron diciendo.