En juego el calendario electoral tras extensión para solicitar voto adelantado

La decisión del Tribunal Federal de extender por 10 días el periodo para que personas mayores de 60 años de edad soliciten votar por adelantado podría provocar dilaciones adicionales en los preparativos para las elecciones del 3 de noviembre, según plantearon algunos comisionados electorales.

Ayer, el juez Pedro Delgado decidió extender el término para que personas de 60 años o más puedan solicitar el voto adelantado hasta el 24 de septiembre. Originalmente, estas personas tenían hasta el 14 de septiembre. El juez determinó que la medida busca proteger a este sector de la ciudadanía de contraer el Covid-19 al evitar que acudan a los centros de votación el 3 de noviembre.

Olvin Valentín, comisionado electoral del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC), opinó que, aunque hasta el momento no vislumbra que dicha decisión afecte el calendario electoral, la extensión de tiempo sí podría atrasar los preparativos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como las listas de personas que votarán por adelantado. “No hemos hecho un análisis del impacto de esta medida, pero entiendo que no afectaría lo que tiene que ver con el calendario electoral porque seguimos el curso…Esto lo que sí nos atrasa es saber para poder tener esta listas de cuántas personas finalmente solicitaron el voto adelantado y todo lo que haya que planificar en cuanto a eso, las papeletas y el coordinar los centros de votación donde esas personas van a votar”, dijo el funcionario en entrevista telefónica con Metro, quien añadió que los comisionados aún no se han reunido para discutir la decisión del Tribunal Federal.

Por su parte, Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), planteó que el dictamen judicial sí podría complicar el calendario electoral y reiteró que la CEE no cuenta con el personal para atender una avalancha de solicitudes de voto adelantado. “El atrasar la fecha de cierre del registro de voto adelantado no hay duda de que afecta que el calendario electoral”, comentó Aponte. Añadió que la CEE tampoco cuenta con un proceso para fiscalizar los votos que estos electores emitan por correo.

Mientras que Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), argumentó que la extensión del periodo no provocará retrasos en el calendario electoral pese a que admitió que es un reto adicional para la CEE. “Ciertamente, esto genera un reto a la Comisión, pero todavía estamos dentro del tiempo salvable para que todos los procesos continúen”, señaló. El comisionado electoral explicó que no es hasta el 1 de octubre que la CEE empieza a enviar los sobres con las papeletas.

Eduardo Rexach García, comisionado electoral del Proyecto Dignidad respaldó la decisión del Tribunal Federal ya que “se le da la oportunidad a más votantes de comparecer a las elecciones utilizando esos métodos de voto adelantado sobretodo a las personas de más de 60 años”, sostuvo. Pero coincidió por separado con Aponte en que afectará el calendario electoral y mostró preocupación en torno a la falta de personal en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) para atender estas solicitudes de voto adelantado.

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, se limitó a expresar, por escrito, que “ante la información divulgada por los medios sobre la decisión del Tribunal, estaremos atentos y tan pronto tengamos lo resuelto por el Foro Judicial se evaluará y se determinará si es meritorio o no la posibilidad de solicitar una reconsideración. Mientras, seguimos enfocados en cumplir con la fecha del lunes, 14 de septiembre para las inscripciones, reubicaciones, transferencias y la solicitud del voto adelantado, entre otros”.

Cuestionan campaña educativa y falta de personal

El juez Delgado, asimismo, ordenó a la CEE a ampliar la campaña educativa de la CEE para que más personas de 60 años o más conocieran que cuentan con el derecho para solicitar el voto adelantado. El Código Electoral no contempla que las personas de 60 años o más puedan solicitar el voto adelantado, pero la CEE lo permitió —por medio de una resolución— el pasado 25 de agosto.

Sánchez aseguró que mañana se reunirán con la empresa B2B para coordinar una campaña educativa dirigida a orientar a las personas de 60 años o más en torno a cómo solicitar el voto adelantado.

Durante la vista, la abogada de la CEE, Idza Díaz, admitió que el organismo electoral empezó esta campaña educativa entre el jueves y viernes a tan solo tres días de que cerrara el periodo para solicitar el voto adelantado.

“Eso ha sido como consecuencia de la crisis que se vivió con el anterior presidente”, dijo García Rexach en referencia al expresidente de la CEE, Juan Dávila, quien renunció el pasado 3 de septiembre.

Aponte, por su parte, cuestionó cómo la CEE atendería una avalancha de solicitudes de voto adelantado ya que no cuenta con el personal suficiente. Indicó que, si unas 100 mil personas solicitan el voto adelantado, la JAVA necesitará unos 250 funcionarios para atender dichos votos.

Sánchez mientras tanto aseguró que esta semana la CEE reclutará a más personal para cumplir con estas tareas, aunque no especificó a cuántas personas se contratarán.