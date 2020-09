Se forma la depresión tropical 19 y pronostican pasará sobre el sur de la Florida mañana

La temporada de huracanes continúa "hiperactiva" y esta tarde se formó la depresión tropical número 19 justo al este del estado de la Florida.

El sistema se encuentra a unas 80 millas al este sureste de Miami y tiene vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora. Se mueve hacia el oeste noroeste a 8 millas por hora.

Una vigilancia de tormenta tropical fue emitida para la costa sureste de Florida desde el sur de Jupiter Inlet hasta el norte de Ocean Reef.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), se pronostica que la depresión se moverá tierra adentro sobre el sur de Florida temprano el sábado, se mueva sobre el sureste del Golfo de México más tarde el sábado, y luego se mueva hacia el noroeste sobre el norte-central del Golfo de México el lunes.

Los vientos maximos sostenidos estan cerca de 35 mph (55 km/h) con ráfagas más altas. La depresión pudiera convertirse en tormenta tropical antes de moverse a traves del sur de Florida esta noche. De otra manera, se espera que se convierta en tormenta tropical el domingo y que gradualmente se fortalezca hasta el lunes.

Se espera que la depresión tropical 19e produzca acumulaciones totales de lluvia de 1 a 3 pulgadas con cantidades máximas aisladas de cinco pulgadas a través del centro y sur de Florida, incluyendo Florida Keys. Esta lluvia pudiera producir inundaciones repentinas aisladas y prolongar las inundaciones menores de ríos ocurriendo en el área de Tampa Bay.

Tropical Depression 19 has formed just east of the coast of south Florida. Here are the 5 pm EDT Key Messages. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB and https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/zzeP7v04oQ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 11, 2020