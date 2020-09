Denuncian "nefasto" récord de Acevedo Vilá y Delgado Altieri en retención de empleos

La papeleta que ofrece al pueblo el Partido Popular Democrático, de Aníbal Acevedo Vilá y Carlos ‘Charlie’ Delgado, tiene el récord de mayor pérdida de empleos en la historia de Puerto Rico, así lo evidenciaron los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maricarmen Mas, Ángel Peña Ramírez y José ‘Che’ Pérez.

Los representantes citaron datos del Negociado de Estadísticas Laborales, adscrito al Departamento del Trabajo federal, indicando que Acevedo Vila heredó una tasa de desempleo en enero de 2005, su primer año al mando del gobierno, de un 10.6% -unas 140,000 personas recibiendo beneficios de desempleo-. Al culminar su gestión en diciembre de 2008, la tasa había subido a un 13.5% y sobre 40,000 puertorriqueños perdieron su trabajo durante ese cuatrienio, finalizando con 180,240 personas sin empleo.

“Los números no mienten, Acevedo Vila es un peligro para la retención de empleos en Puerto Rico. Su nefasto récord así lo evidencia. Como Gobernador, la cifra de puertorriqueños que se quedaron sin trabajo aumentó en un 28.5 por ciento. Nunca en la historia de la Isla había un aumento tan marcado. Como Comisionado Residente, durante el cuatrienio de 2001 al 2004, pasó igual, aumentó en un 21.0 por ciento en las personas sin trabajo (132,330 a 159,095; otra vez, una cifra sin precedentes hasta que entró otro gobierno del PPD en el 2012, donde experimentamos otro aumento de 57 mil puertorriqueños perdiendo sus empleos”, sostuvieron los legisladores novoprogresistas.

“Todos sabemos el récord poco inspirador de ‘Charlie’ Delgado al frente del municipio de Isabela, y más en el asunto de la creación y retención de empleos se refiere. En enero de 2019 la tasa de desempleo en Isabela era de 9 por ciento, un año más tarde fue de 10.9 por ciento, subió casi dos puntos porcentuales; eso es mucho en cualquier municipio. Siempre pierde la gente sus trabajos bajo el PPD y con la guía de Acevedo Vila, no cabe la menor duda que los empleos de nuestros trabajadores estarían en riesgo, por eso no se puede votar por esta pareja del partido popular”, añadieron los Representantes.

“El PPD es el partido del desempleo. Nuestra administración dejó trabajando a 1,030,603 millones de puertorriqueños en diciembre del 2012. Para abril del 2014, la cifra fue de apenas 998,108. La primera vez en 25 años que menos de un millón de puertorriqueños tenían trabajo. No sólo no se crearon los 50 mil empleos en 18 meses que el PPD, junto a ‘Charlie’ Delgado dijeron que crearían, sino que en ese período se perdieron trabajos. Informes del Negociado de Estadísticas Laborales federal para abril 2014 detallaron una pérdida neta de 40,376 trabajos en Puerto Rico. desde que la nefasta administración del PPD asumió el poder en enero de 2013. En cuatro años de administración popular se fueron 57 mil empleos. El dúo del desempleo no puede regresar al gobierno”, terminaron diciendo.