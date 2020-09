Georgie Navarro ataca a Natal por "traqueteo" con sindicato

El representante Jorge "Georgie" Navarro Suárez, presidente de la comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes acusó hoy al candidato a alcalde de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, y actual representante Manuel Natal de ser "un irresponsable , buscón y traqueteo" al concretarse un acuerdo entre Natal y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) "en donde se hacen unos compromisos, por parte de este con la sindical a cambio de gestiones y prebenda en un escenario en donde Natal fuese electo alcalde de San Juan", argumentó en comunicado de prensa.

“Jugando a ser alcalde y de una manera irresponsable Manual Natal anunció muy emocionado un acuerdo entre él y la SPT que llevaría a Natal como alcalde electo por el Partido Victoria Ciudadana a otorgar beneficios y aumentos salariales, en un escenario donde el SPT permanecería como único representante laboral de la gran masa que componen los empleados del Municipio de San Juan”, denunció el representante Jorge Navarro.

“Como todos los anuncios que hace Natal y su Partido, estos compromisos que provienen de la isla de la fantasía en que ellos viven, carece de realidad y de ser un compromiso serio. En estos momentos el Municipio de San Juan, y muy a pesar nuestro no puede hablar de aumentos salariales pues el enorme déficit

presupuestario y la gigantesca deuda del municipio producto de la camarada de Natal y miembro honorario de Victoria Ciudadana la muy pronto ex alcaldesa de San Juan y recientemente derrotada en la candidatura popular a la gobernación, Carmen “Yulín” Cruz, no permiten esto de ninguna manera. Usted pensaría que una idea “tan Buena’ no podría darse a pesar de la “buena Intención” de Natal. Pero la 9 de septiembre de 2020 realidad de esto es que este acuerdo descarado lo que pretende es cuenta del Municipio y de los empleados del mismo quienes aportan las cuotas que pagan al Sindicato, el mismo pagara y ya lo está haciendo, la campana a la alcaldía de San Juan de Manuel Natal”, denunció indignado el representante Navarro Suárez.

“Descaradamente y como todo un buscón político y aprendiz de corrupto al igual como lo hizo la SPT con Carmen Yulín y para asegurarse “el bizcocho de San Juan producto de las cuotas el SPT aportara un acampana de medios y de publicidad al campan ade Natal sin este tener que recoger un centavo, para llevarlo a la poltrona municipal. Ya que no ha podido levantar ni un chavo para enfrentarse a los demás aspirantes, Esto es un descaro y un acto que representa posible lavado de dinero y violaciones a leyes electorales estatales y federales”, declaró el representante por Sn Juan, Guaynabo y Aguas Buenas.

“Definitivamente este es más osado y descarado pues Carmen “Yulín” no se atrevió a ponerlo por escrito, pero la desfachatez de Natal es increíble. Con la misma cara fresca que le puso comida de perro a los oficiales de la policía e durante un huelga universitario, cuando jugaba a machetero, Natal firma y sin tener ninguna capacidad legal compromete y toma decisiones a nombre de los empleados del municipio para asegurarse que el sindicato pague toda su campan”, lanzó Navarro.

“Pero esto no queda ahí, el descaro es más grande. El presidente del SPT, Roberto Pagan, aparece el 2019 como uno de los incorporadores del nuevo partido Victoria Ciudadanba, lo que representa un asunto que obliga a investigar a Pagan en esta doble función de “líder sindical;’ e incorporado de un partido el cual pretende financiar con el dinero del sindicato”, expuso el también presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

“El esquema es sencillo, pagar con dinero del sindicato que proviene del pago anual de más de un millón de dólares en cuotas de los empleados, la campaña para San Juan de Manuel Natal, este es el resumen claro y conciso y en arroz y habichuelas", dijo Navarro. “Hoy yo hago un llamado serio y responsable al Contralor Electoral, a los Comisionados Electorales de los otros cuatro partidos y a las autoridades federales a investigar este asunto de políticas en donde un sindicato pretende influenciar de manera ilegal las elecciones manera inmediata para no permitir este descaro en el financiamiento de campañas para la alcaldía capitalina”, solicitó además.

"Al electorado sanjuanero le hago un llamado a descartar como opción, a no permitir que un aprendiz de corrupto, a un machetero e izquierdista se convierta en Alcalde. El PNP presenta un candidato serio, preparado, organizado, honesto con una trayectoria de respeto y honestidad, al licenciado Miguel Romero quien es la única opción real y que definitivamente conviene a San Juan, y quien será nuestro próximo alcalde”, finalizó diciendo el representante Navarro Suárez.