Así despertaba Nueva York un 11 de septiembre: Se cumplen 19 años del atentado a las Torres Gemelas

En este 2020 recordamos el atentado que vivió la Gran Manzana, se trató de una serie de cuatro atentados, en manos de terroristas liderados por Al Qaeda.

Lo que parecía un día normal, eran las 8:46 am del 11 de septiembre del 2001, cuando la Torre Norte del World Trade Center, en Nueva York, recibió el primer impacto, desatando uno de los más terribles sucesos que ha vivido la sociedad norteamericana.

Minutos después, a las 09:03, y al anunciar el secuestro de una segunda aeronave, el vuelo 175 de United impacta contra la Torre Sur del World Trade Center, el suceso pudo ser cubierto en directo por diversas cámaras de televisión que enfocan a las Torres Gemelas a causa de la densa humareda que surgía de la Torre Norte.

Casi 30 minutos más tarde, a las 09:34, el vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el Pentágono.

En menos de 20 minutos, el caos, la destrucción y la muerte, acabaron con ciudad que nunca duerme; a las 09:59 se derrumba la Torre Sur y 4 minutos después, a las 10:03 el vuelo 93 de United cae en un campo de Pensilvania, cuyo destino final del avión era estrellarse contra el Capitolio de los Estados Unidos o la Casa Blanca.

Y Finalmente a las 10:28, cae la Torre Norte.

El terrible suceso dejó un aproximado de 3.000 personas fallecidas a mano de la guerra que sostenía EU contra Afganistán.

A pesar de la pandemia debido al Covid 19, Nueva York mantendrá su homenaje anual en memoria de los muertos en los atentados, con varios minutos de silencio a la hora en que aviones secuestrados por los yihadistas.

Familiares de víctimas grabaron sus declaraciones, en vez de pronunciarlas en vivo, aunque podrán encontrarse, con cubrebocas y respetando distanciamiento social, en el memorial de Ground Zero, sitio donde antes se erigían las Torres, y cuyo museo abrirá el viernes por primera después del confinamiento.

