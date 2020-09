Rivera Schatz legisla contra proyecto de estatus de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó hoy la Resolución del Senado 1378 para rechazar el proyecto H.R. 8113 que propusieron las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez alegando que el mismo es una legislación que es un “intento colonialista y de imperialismo cultural” que “ignora e interfiere” con las decisiones de autodeterminación de los electores de Puerto Rico atentando contra la democracia e igualdad.

De la misma forma, el líder senatorial sentenció que la medida de Velázquez y Ocasio-Cortez, perpetúa el “estatus antidemocrático” de Puerto Rico como territorio “al pretender que puede haber un estatus no territorial que no sea la estadidad, independencia o una nación en asociación con Estados Unidos”.

Asimismo, se expresó en contra de que la opciones para el futuro estatus de la Isla se reduzcan “a una convención elegida por un mandato ilimitado” y de que en la misma funcionarios federales puedan recomendar políticas culturales y lingüísticas para Puerto Rico “contrarias a los principios americanos de igualdad de ciudadanos, diversidad y pluralismo cultural”.

De paso adelantó que el Senado de Puerto Rico no aprobará legislación para convocar una convención de estatus bajo el H.R. 8113 ni permitirá que el derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico a la democracia y a la igualdad para los ciudadanos americanos residentes en la Isla “sean dictados por tácticas de distracción como el H.R. 8113 o propuestas de estafas para un ‘Estado Libre Asociado’ no territorial que no sea estado o nación, las cuales han sido consistentemente rechazadas por razones constitucionales y por las tres ramas de gobierno de Estados Unidos”.

