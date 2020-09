Opinión de Rosa Seguí: Hacia la equidad en la política

Los retos que nos presenta este proceso electoral se manifiestan -como en el resto de la sociedad- con mayor intensidad sobre las candidaturas ocupadas por mujeres. En este espacio he escrito sobre los retos que nos impone el mal manejo de la pandemia por el gobierno.

Hemos señalado como las mujeres hemos sido quienes más nos hemos visto afectadas al tener que asumir una carga desproporcionada de trabajo no remunerado.

Pero uno de los retos mayores que tenemos como País es superar el bipartidismo corrupto y colonial responsable de la crisis que enfrentamos y cuyas políticas perpetúan el machismo. El Movimiento Victoria Ciudadana se constituyó hace un año y medio. Sin embargo, su diversidad demuestra que cuenta con un cúmulo de experiencias que se expresan en propuestas desarrolladas desde la óptica de los derechos humanos. Uno de nuestros temas centrales es la equidad, la defensa y ampliación de los derechos sexuales y reproductivos y la educación con perspectiva de género.

De los partidos de siempre no podemos esperar nada nuevo. Todo el país sigue viendo la fuerza de los ataques que se lanzan constantemente contra el Movimiento y contra su candidata a la gobernación. Estos ataques responden a varios asuntos de los cuales mencionaré dos: 1) sigue aumentando visiblemente el apoyo al MVC. Esto porque un sector cada vez más grande nos percibe como una alternativa posible. Los partidos tradicionales correctamente nos ven como una amenaza. Por eso usan todo lo que tienen a su alcance para tratar de combatir el cambio que representamos. 2) Pero la intensidad y la forma grosera y hostil que toman esos ataques responden al machismo que impera en este país, uno de los males que el MVC viene decidido a enfrentar. En Puerto Rico ya no hay partidos mayoritarios, por eso, estas elecciones nos presentan la oportunidad de romper definitivamente con las políticas del bipartidismo. El Movimiento Victoria Ciudadana está comprometido con la construcción de un gobierno que ponga en vigor políticas públicas que favorezcan a la mayoría, entre ellas las mujeres, y que no beneficien exclusivamente a un pequeño sector. Tres de cada cinco de las personas que presentamos al Senado somos mujeres. Por una nueva mayoría en la legislatura te exhorto a que en estas elecciones votes por el Movimiento Victoria Ciudadana.