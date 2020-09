Maestros relatan retos en el manejo de los módulos impresos

La entrega de módulos remediales impresos para atender las clases en medio de la pandemia han sido un fracaso, opinó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).

“La entrega de módulos a las madres y a los padres para sus hijos ha sido un desastre, como todo al inicio del semestre escolar. El secretario dijo el 22 de junio en un comunicado oficial del Departamento que para el inicio de agosto todos los estudiantes tendrían sus módulos impresos en las escuelas, y la realidad es que ya ha pasado un mes desde que inició el año académico y en la gran mayoría de las escuelas no se han reproducido”, manifestó la portavoz de la Federación.

De igual forma, Martínez Padilla expuso que las escuelas no cuentan con los equipos para reproducir los módulos, esto porque las compras que se realizaron desde el año pasado fueron canceladas por el Departamento.

“Tenemos escuelas que no tienen tinta, no tienen papel, que las máquinas están dañadas”, agregó.

“Los módulos no benefician a ningún estudiante, el módulo en sí mismo convierte a los estudiantes en homeschoolers, y que las madres y los padres se conviertan en maestros para ayudar a sus hijos a contestarlos, eso no es educación”, puntualizó la presidenta de la FMPR.

Mientras, Elba Aponte, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), indicó que la entrega de los módulos ha sido a cuentagotas, a la vez que precisó que en la Isla se necesitan 80,000 módulos por cada una de las cinco materias.

“Hay escuelas que nos han pedido los módulos, nosotros vamos a ayudar a algunas escuelas”, afirmó la presidenta de la AMPR. Además, sostuvo que Educación debía proveer los módulos y las escuelas los entregarían. “Se iban a proveer y habían contratado unas imprentas”, agregó.

Educación detalla entrega de módulos

“Respecto a los módulos tenemos diferentes acercamientos. El primero que tenemos es que el Departamento de Educación pidió a los maestros de salón hogar que identificara las familias que tuvieran algún tipo de dispositivos”, indicó el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández. El funcionario contó que de 201,010 estudiantes contactados, el 72% de ellos tenían computadora.

Según explicó, los padres podían ir a las escuelas a buscar los archivos de forma electrónica para que los usen en las computadoras. De esa cantidad, un 71% tiene acceso a Internet, por lo que pueden descargar los módulos en la página web del DE.

Mientras, dijo que el tercer acercamiento consta de las bibliotecas, ya que según precisó 541 de ellas recibieron fotocopiadoras nuevas el año pasado.

Hernández también mencionó que contrataron a dos imprentas, que entregan a la agencia los módulos conforme son necesitados.

Maestras: “Todavía no ha llegado nada”

Mientras, maestras que no quisieron ser identificadas resaltaron los problemas particulares de cada plantel.

“El director nos informó que es una opción pero dadas las circunstancias de que la escuelita no cuenta con tantos recursos como fotocopiadoras, tintas y papel es difícil entregárselo a todos los niños. Los módulos se utilizarían para casos muy particulares como estudiantes que no cuenten con Internet para conectarse a la plataforma Teams, o no tengan las herramientas como iPad, celular o computadora, Tablet”, expuso una maestra de educación elemental.

Por su parte, otra maestra de escuela superior expuso que “los módulos dicen que van a llegar impresos a las escuelas, pero todavía no ha llegado nada. No creo que lleguen pronto”, expuso otra maestra. Esta precisó que se entregaron computadoras a los estudiantes pero muchos de ellos carecen de un servicio de Internet.

De igual forma, esta maestra indicó que los módulos están en la página web del Departamento, sin embargo, es el mismo problema ya que tendrían que buscar Internet para poder descargar los módulos sin tener que imprimirlos.

“Aquí el detalle es que muchos estudiantes pueden trabajar en los módulos de manera digital y escribir en la libreta, que es lo que le he dicho a los míos. Pero, el problema es con Educación Especial, la idea no es que escriban las tareas, es que contesten rapidito”, agregó.

Aseguran es una violación a los derechos constitucionales de los estudiantes

Por otro lado, esta semana el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) aseguró que el secretario del DE Eligio Hernández violan el derecho constitucional a la educación.

De acuerdo con el grupo que reúne diversos gremios, la entrega de computadoras ha fallado en un 70%, así como el acceso a Internet y la entrega de los módulos impresos.

“Los estudiantes recibirán un daño permanente en su formación pedagógica. Recordemos que miles de ellos, especialmente en la zona sur y oeste jamás pisaron un salón de clases en todo el semestre de enero a junio”, expuso por su parte Migdalia Santiago, presidenta de EDUCAMOS.

El FADEP exigió al DE que imprima y tenga disponibles en todas las escuelas, los módulos de manera inmediata. Sin embargo, alertaron que eso es insuficiente, si junto con la impresión no se nombran maestros que trabajen directamente con la población estudiantil que trabajará bajo dicha modalidad.