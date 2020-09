¿Composta en casa? Esto es lo que deberías saber

View this post on Instagram

Esta es la reacción 😀 de un residuo orgánico al saber que será… Más Compost 🌱 Menos Basura 🤗, . . . #MasCompostMenosBasura #FamiliasComposteras #ResiduosOrganicos #Cosecha #Abono #Eco #Reciclaje #Sostenibilidade #Ecologia #Recycle #Compostaje #Compost #Compostar #Ecofriendly