Más rápida la ayuda a hospitales privados que a los públicos

El Hospital Auxilio Mutuo, el Hospital San Lucas, el Doctor’s Center de Manatí y Dorado Health han sido las instituciones hospitalarias privadas en Puerto Rico más beneficiadas por la distribución de los fondos de la ley federal Cares que comenzaron a desembolsarse el 8 de junio, de acuerdo con los informes semanales elaborados por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

En total, de los $150 millones que el gobierno de Puerto Rico separó para dar apoyo al sistema de hospitales privados ante la pandemia del Covid-19, se habían desembolsado $139.6 millones, de acuerdo con el último reporte de Aafaf, publicado el viernes pasado.

El Auxilio Mutuo, en Hato Rey, recibió un subsidio de $9.4 millones, desembolsado el 30 de junio, detalla el informe. Ese mismo día, el Doctor’s Center recibió $6.8 millones.

Anteriormente, Dorado Health, un conglomerado que incluye al Manatí Medical Center y el hospital Hermanos Meléndez, entre otros, había recibido $6.1 millones, mientras que el Hospital San Lucas, en Ponce, obtuvo un desembolso de $7.2 millones.

El informe también indica que los cinco hospitales del sistema HIMA-San Pablo, han recibido en conjunto unos $18.8 millones, o poco menos de $4 millones por hospital.

En el documento no se detalla el uso que se le ha dado a los millones distribuidos entre las decenas de centros hospitalarios privados en la isla, aunque el secretario de Salud, Lorenzo González, aseguró hace unas semanas que tanto Aafaf como la Oficina de Gerencia y Presupuesto monitorean el uso de los fondos federales.

El informe, sin embargo, sí advierte que los fondos únicamente se proveerán para cubrir costos relacionados con la emergencia del Covid-19, y que su asignación se basará en un “estándar de necesidad”.

“Los fondos únicamente estarán disponibles para cubrir gastos necesarios relacionados a la emergencia del Covid-19 que no han sido cubiertos o reembolsados, o que no serán cubiertos en el futuro por otros programas estatales, federales o seguros privados que las instituciones puedan tener, incluyendo el dinero recibido a través del Fondo de Emergencia de Salud Pública y Servicios Sociales de la Ley Cares. La entidades que reciban estos fondos no los podrán usar para pagar bonos ejecutivos, refinanciar deuda u otros gastos que se determinen inelegibles. Igualmente, las entidades beneficiarias deben firmar un acuerdo como parte del programa en el que se comprometan a devolver el dinero si se determina que no cumplieron con alguno de los requisitos de elegibilidad”, lee el informe, al tiempo que puntualiza que el dinero debe gastarse antes del 31 de diciembre y que el orden de prioridad de desembolso se determinará a base del momento en que se solicite acceso a los fondos.

El desembolso de fondos de la Ley Cares ha sido más lento para hospitales públicos. Aunque se separaron $50 millones, hasta el viernes pasado se habían repartido $13.8 millones entre cinco instituciones.

El Hospital Municipal de San Juan encabezaba ese listado, con $7 millones recibidos, mientras el Centro de Trauma, bajo la Administración de Servicios Médicos, había obtenido $5.5 millones. El Hospital Industrial, en tanto, recibió poco más de $260,000. El pasado viernes, el Centro Cardiovascular recibió $826,000 y el Centro Comprensivo de Cáncer recibió $183,000.

En el caso de los fondos para hospitales privados, la Aafaf sostiene que los gastos elegibles incluyen “medicinas para tratar los síntomas del Covid-19, equipo, materiales, equipo de protección personal, respiradores artificiales, establecimiento de cuartos de presión negativa y aislamiento, la compra de productos desinfectantes y pruebas de Covid-19”.

Igualmente, se advierte que no se podrá usar dinero de este paquete para cubrir gastos que puedan ser reembolsados mediante otros programas estatales o federales.